للحصول على دعم سند للزواج 1443 شروط التسجيل وكيفية الإستفادة من الدعم

من المبادرات الإنسانية التي أهتم بها ولى العهد محمد بن سلمان مبادرة سند للزواج، واليوم أكتب مقالي بموقع ثقفني عن كيفية الحصول على دعم سند للزواج وشروط التسجيل وكيفية الإستفادة من دعم ولي العهد بمنصة سند للزواج، فهي مبادرة إنسانية عطاء بلا حدود تحت مسمى سند محمد بن سلمان ضمن مسيرة السخاء التي تشمل بها التحنن على الفئات الأكثر احتياجاً في المملكة وجاء اسم “سند” من تقديم يد المٌساندة والعّون للرجال المقبلين على الزواج ويحتاجون إلى المال لتحقيق هذا، حيث تساهم هذه المبادرة في رفع المستوى المعيشي والمساواة بين أفراد الشعب، ولا تقتصر على دعم الرجال الراغبين في الزواج فقط بل تدعم القطاعات التنموية والغير ربحية والجمعيات الخيرية، وذلك استكمالا للهدف السامي في تحقيق حلم التعايش باستقرار من خلال مساعدة المحتاجين.

شروط التسجيل في سند الزواج 1443

تشترط المبادرة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والزوجة أيضاً. لابد أن يكون الزواج لأول مرة وعمر الزوج ما بين (21 : 40) سنة، وعمر الزوجة ما بين (18 حتى 40) عام. لا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 4 آلاف ريال. لا يزيد مهر الزوجة عن 50 ألف ريال. اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60%. مدة عقد الزواج لا تتعدى السنة من تاريخ التقديم. تكون الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن برنامج سند يستفيد منه أكثر من 300 ألف يشمل فئات عديدة بغير الرجال المقبلين على الزواج منهم الأرامل والمطلقات وأسر السجناء والمرضى، وذلك من خلال منصة إحسان وفرجت الخيرية، ضمن المساعدات الإنسانية الشاملة.

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان:

للإستفادة من الدعم المالي المقدم من مبادرة سند للزواج إتباع الخطوات على النحو التالي: