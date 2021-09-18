خطوات التسجيل في منصة إحسان لسداد الديون

تعتبر منصة إحسان من المنصات الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي تهم جميع المقيمين في المملكة، وفكرة هذه المنصة تقوم بجمع التبرعات وصرفها الى مستحقيها اصحاب الدخل المنخفض ومن أهدافها أيضا انها تقوم بسداد الديون تحت إشراف الهيئة السعودية والذكاء الأصطناعي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية التسجيل في منصة إحسان وشروط الحصول على الدعم منها.

منصة إحسان:

وقد ظهرت منصة إحسان في مارس 2021 وقد اخذت شهرة كبيرة في وقت قصير نظرا لما تقدمه من خدمات جليلة في وقت قصير حيث تقوم على تقديم المساعدات المالية للأسر المحتاجة، وقد أعلنت عن مبادرة جديده وهي سداد الديون المتراكمة وهذه المبادرة طرحت من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد إزاد البحث عنها على محركات البحث وعن كيفية التسجيل بها وشروط الحصول على هذا الدعم لسداد الديون، فهي منصة إلكترونية قامت باستغلال البيانات والذكاء الأصطناعي في الوصول للأشخاص المحتاجين ويقوم الأشخاص المقتدرين ماديا بالتبرع عبر المنصة ويحصل الشخص المستفيد على الدعم الذي يحتاجه ويتم سداد الديون إلكترونيا.

كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

وعلى من يريد الأستفادة من خدمات المنصة عليه التسجيل في منصة إحسان كمستفيد واتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة إحسان

الضغط على ايقونة تسجيل

إنشاء حساب جديد من صفحة التسجيل.

ملء الخانات الفارغة وكتابة البيانات المطلوبة مثل إسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.. ألخ.

إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف الجوال.

ثم الضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.

شروط الاستفادة من منصة إحسان:

وقد حددت المنصة بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم وسداد الديون ولكي يحصل المستفيد على خدمات منصة إحسان يجب أن تتوافر لديه هذه الشروط وهي كالتالي: