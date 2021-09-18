طريقة تعديل العنوان الوطني في البريد السعودي وفي تطبيق توكلنا

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا أو من خلال البريد السعودية وطريقة الطباعة؛ وذلك لأهميته في تحديد أماكن الأشخاص وسهولة الوصول إليهم، حيث أن التسجيل في العنوان الوطني شرط إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، لذلك فقد أتاح البريد السعودي خدمة إلكترونية تمكن الأفراد تغيير العنوان الوطني بكل سهولة، كما شملت خدمات تطبيق توكلنا المجانية خدمة تعديل العنوان الوطني، وفميا يلي سنتعرف على كيفية تعديل العنوان الوطني سواء من خلال البريد السعودي، أو تطبيق توكلنا.

طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا

نظرًا لأهمية التسجيل في العنوان الوطني السعودي، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، وأصبح شرط واجب على كافة المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتحسين جودة الحياة، وبناء الهوية المكانية لكافة الأفراد، أطلق تطبيق توكلنا خدمة تعديل العنوان الوطني، وبذلك يستطيع الأفراد المسجلين في توكلنا إتباع طريقة تعديل العنوان الوطني بالخطوات التالية:

تسجيل دخول توكلنا على الجوال. انتقل إلى أيقونة الخدمات. انقر على خدمة العنوان الوطني. انقر على تعديل العنوان الوطني. قم بتسجيل العنوان الجديد. انقر على تسجيل.

تعديل العنوان الوطني للأفراد في البريد السعودي

يساهم العنوان الوطني في سهولة الوصول للأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لذلك كان لزامًا على الجميع التسجيل في العنوان الوطني، وقد أطلق البريد السعودي خدمة التسجيل بشكل إلكتروني، ونظرًا لأهمية العنوان الوطني يتوجب على جميع الأفراد عند تغيير مكان الإقامة تعديل العنوان الوطني من خلال البريد السعودي بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية البريد السعودي. النقر على تسجيل العنوان الوطني. النقر على أفراد. العمل على تسجيل بيانات المستخدم، يمكنكم الدخول من خلال اسم المستخدم أو رقم الهوية أو رقم الإقامة. القيام بتسجيل كلمة المرور ورقم التحقق البشري. النقر على خيار تسجيل الدخول. الانتقال إلى بيانات العنوان الوطني والنقر على خيار تحديث. العمل على تسجيل العنوان الوطني الجديد ثم تحديده على الخريطة. النقر على تحديث، ثم إدخال كود التأكيد المرسل على رقم الجوال.

طباعة العنوان الوطني

يقدم البريد السعودي خدمة طباعة العنوان الوطني السعودي للأفراد، وكذلك الشركات والمؤسسات، لذلك يستطيع الأفراد بكل سهولة طباعة العنوان الوطني بعد الانتهاء من تعديل العنوان الوطني، بالخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط البريد السعودي. النقر على خيار التسجيل في العنوان الوطني السعودي. العمل على تحديد طريقة الدخول، سواء من خلال البريد السعودي أو عبر النفاذ الوطني. العمل على استعراض بيانات العنوان الوطني. النقر على رمز الطباعة، وتحديد الإعدادات الخاصة لذلك.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا ومن خلال خدمات البريد السعودي.