آلية قبول المشاريع في برنامج ريف 1443

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عمر شويل - جدة آلية قبول المشاريع في برنامج ريف، نظرًا لفتح برنامج ريف في السعودية باب لإقامة المشاريع الريفية من قبل الأسر الريفية المنتجة في السعودية، فإن هناك الكثير من المشاريع المقدمة للبرنامج في الفترة الحالية، وقد أكد برنامج ريف أنه يتم الآن تحويل تلك المشاريع للجهات المشتركة مع برنامج ريف من أجل دراستها ومراجعتها وفقًا للمناطق المفترض إقامتها بها، وبمجرد الانتهاء من الدراسة سيقوم البرنامج بالرد بالقبول أو الرفض على أصحاب تلك المشاريع، تعرفوا على أهداف برنامج ريف وشروط القبول به.

برنامج ريف بالسعودية

من برامج الدعم الحكومية في السعودية المخصصة فقط للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية مقدم من وزارة البيئة والمياه بالسعودية، حيث يقوم بمساندة صغار المزارعين ومن يرغبون في إقامة المشاريع الريفية في البداية حتى يتمكنوا من التقدم بمشروعهم، وذلك بنسبة تصل حتى 10% من قيمة رأس مال المشروع بكل شهر على ألا تزيد تلك النسبة في السنة الواحدة عن 54 ألف ريال سعودي، وقد تمكن البرنامج من مساعدة فئات عديدة من المزارعين والأسر الريفية في إنجاح المشاريع الخاصة بهم.

أهداف برنامج ريف والدعم البرنامج

وجاءت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ببيان هام بشأن الأهداف التي يرنو إليها برنامج ريف، وقد أوضحت أنها تقبل الكثير من طلبات الأشخاص المستفيدين في البرنامج وتقبل العديد من التخصصات الريفية سواء كانت الخاصة بالمحاصيل أو تربية النحل وهكذا أما عن الأهداف فهي:

من أجل زيادة الكفاءة والقدرة الإنتاجية في السعودية.

التقدم بمستوى القطاع الريفي الزراعي بالمملكة من خلال المزارعين.

التحسين والتقدم بنظام الحياة.

الرفع بمستوى صغار المزارعين.

شروط التقديم في برنامج ريف

ولكي يتمكن المواطن من التقديم والقبول في برنامج ريف والحصول على الدعم الشهري ينبغي أن تنطبق به الشروط التالية: