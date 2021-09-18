عروض تمويل وحده تحت الإنشاء الجديدة من الأهلي وكيفيه تملك وحده سكنيه

عروض تمويل وحده تحت الإنشاء من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا في خلال الشهر الحالي والتي تعتبر من اعم عروض التمويل العقاري. والتي اعلن عنها الأهلي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن البنك عبر صفحته الرسمية أيضا عن مجموعه من العروض الحديثة وتحديثات البرامج التمويلية المقدمة. مثل عروض تمويل البناء الذاتي الجديدة من البنك الأهلي بمميزات غير مسبوقه. كما تم الإعلان أيضا عن عروض التمويل العقاري الجديد من البنك الأهلي ومعرفه المميزات وكيفيه الحصول عليها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم الأوراق والمستندات اللازمة للعروض. مع شرح كيفيه الحصول علي التمويل بالعروض بالخطوات التي تم الإعلان عنها.

عروض تمويل وحده تحت الإنشاء

كما اعلن البنك عن التمويل والذي يمكنك من الحصول علي منتج يساهم في دعم المواطنين علي شراء وحدات سكنيه تحت الإنشاء من علي الخريطة. وتكون في مشاريع المطورين المعتمدين من وزاره الإسكان بالمملكة والبنك الأهلي. كما تم الإعلان أيضا عن نوع التمويل وهو من نوع ألتورق والذي يجب فيه إحضار كلا من عقد ألتورق وعرض سعر الوحدة السكنية وعقد الاستصناع. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن المميزات الإضافية للعروض والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

متاح للعملاء بدون تحويل الراتب وفق سياسات البنك المعتمدة.

فتره سماح لمده 3 شهور من اصل مبلغ تمويل العميل.

يتم استلام عقد وحدتك في اقل من 24 ساعه ووقع عقد بعد انقضاء خمسه أيام عمل.

فترات سداد مريحه ومرنه وتصل مدتها إلي 75 سنه.

كيفيه الحصول علي وحده سكنيه

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك الأهلي عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض عبر صفحته الرسمية والتي نوضحها لكم بالخطوات التي يجب اتباعها: