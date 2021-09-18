نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني ورقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين يومياً عن طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني على محرك البحث “جوجل”، ولا يخفى على أحد مدى الجهد المبذول من جانب شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية في تقديم جميع خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة بأسهل الطرق بدون تعقيد، فقد اعتمدت الشركة على التقنية والتكنولوجيا الحديثة حتى تقدم خدماتها للمواطنين بطريقة إلكترونية ويستطيع المستهلك معرفة كل تفاصيل فاتورته ودفعها بشكل إلكتروني، وقد أنشأت المملكة العربية السعودية شركة الكهرباء خلال عام 1437ه برعاية الملك بغرض توفير الكهرباء لكل المواطنين في كافة المدن والمحافظات بالمملكة وقد تم تكوين مجلس إدارة لها من تسعة أعضاء، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني ورقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعودية، فإلى نص المقال.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني

تقدم شركة الكهرباء السعودية خدمة إلكترونية للإستعلام عن الفاتورة بإستخدام رقم السجل المدني من خلال اتباع خطوات بسيطة كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى موقع شركة الكهرباء السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع.

ثالثاً قم بالدخول إلى خدمة المشتركين.

رابعاً قم بالضغط على خدمة الفواتير من بين الخدمات المقدمة.

خامساً اكتب رقم السجل المدني الخاص بك ثم رمز التحقق واضغط عرض.

وبإتباع هذه الخطوات ستظهر لك كافة التفاصيل عن الفاتورة الخاصة بك مع إمكانية دفعك للمبلغ المستحق إلكترونياً.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

بإستخدام رقم العداد الخاص بك يُمكنك معرفة قيمة فاتورتك للكهرباء إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء على الإنترنت، فقط كل ما يتوجب عليك فعله الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة ثم البحث عن خدمة الفواتير وبعد ذلك اتباع كافة الخطوات اللازمة التي وضحناها في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد يُمكنك الضغط على الرابط المظلل والإطلاع عليه.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء

بذلت شركة الكهرباء جهود كبيرة حتى استطاعت تقديم كل خدماتها للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشكل إلكتروني بسيط وعلى رأس هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء، ومن خلال هذه الخدمة لقد تم توفير الكثير من الوقت والجهد المبذول من المواطنين في معرفة قيمة فواتيرهم ودفعها بشكل إلكتروني بدلاً من تضييع الوقت في الذهاب إلى مقرات الشركة وفروعها في مدن ومحافظات السعودية.

وفي النهاية نرجو أن يكون المقال قد شمل كل المعلومات التي تريدونها، وفي حالة وجود أي سؤال أو استفسار فقط من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل وسوف نرد عليكم في أقرب وقت