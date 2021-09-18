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عمر شويل - جدة شروط التقديم على القرض الأسري من بنك التسليف، يقدم بنك التسليف في السعودية أنواع مختلفة من القروض الشخصية لمساعدة هؤلاء الذين لا يملكون الدخل الشهري المناسب مع الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد الآن، ومن أهم قروض بنك التنمية الاجتماعية أي بنك التسليف هو القرض الأسري من بنك التنمية الاجتماعية، ومن خلال هذا القرض يتمكن رب الأسرة من توفير دخل مناسب له وللأسرة بكل شهر لسداد مستلزمات المسكن والمأكل الشهرية، وقد وضع بنك التسليف شروط معينة من أجل القبول في القرض الأسري تعرفوا عليها.

القرض الأسري من بنك التسليف

يقوم بنك التسليف بتقديم هذا القرض لرب الأسرة الذي قد سبق وخسر عمله أو وظيفته لأيًا كان السبب، ورغبة رب الأسرة في إنشاء مشروع له بدلًا من البحث عن العمل، وهنا يأتي دور قرض بنك التسليف حيث يساعده في إتمام مشروعه لمساعدته هو وأسرته في سد الاحتياجات اللازمة لهم كأسرة طبيعية.

شروط قرض الأسرة من بنك التنمية

وجاءت شروط القرض الأسري التي قام بنك التنمية الاجتماعية بوضعها لاختيار الذين هم في حاجة أكبر لقرض الأسرة كالتالي:

عليه ألا يكون له أي دين لقرض آخر تابع لأي بنك آخر في الفترة المقدم عليها على القرض الجديد.

الجنسية السعودية فقط المسموح بها.

عليه تقديم الضمانات والمستندات والأوراق التي يطلبها المصرف.

الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية التي يحددها المصرف على أن يكون القسط الأول فترة سداده هي بعد مرور 30 يوم بالضبط من تاريخ القرض.

والدخل الشهري المسموح به للشخص المتقدم لا يزيد عن مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي.

أن يقدم الفرد رهن عقاري يكون سعره أكثر من سعر القرض.

وأقصى حد للعمر مسموح به هو 70 سنة.

الاستعلام عن القرض الأسري

يتم توفير مبلغ القرض الأسري للمستفيد في مدة من سبع حتى عشرة أيام عمل ويمكن الاستعلام عن القرض بزيارة رابط موقع البنك الإلكتروني، بملء الخانات بالمطلوب منها للوصول إلى المعلومات التي يرغب بها.