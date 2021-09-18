نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض للمتقاعدين البنك العربي في ألمملكة العربية السعودية في المقال التالي
قروض للمتقاعدين البنك العربي، والذي يعتبر احد القروض الهامة التي يقدمها بنك العربي في المملكة العربية السعودية، ويتميز البنك العربي بتقديمه لأفضل الخدمات البنكية والخدمات الإلكترونية أيضا حيث يقدم البنك عدد من التمويلات المختلفة منها التمويل الشخصي ومنها التمويل العقاري وغيرها من قروض بنك العربي المختلفة، وهناك نوع من هذه القروض التي عليها إقبال كبير ألا وهى قروض للمتقاعدين من البنك العربي، وهذا القرض يتميز بانه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في تعاملاته المصرفية، وهذا ما يميز تمويل بنك العربي التي به سهولة في الاجرائات وسهولة في فترات التسديد، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل بنك العربي للمتقاعدين في المملكة.
قروض للمتقاعدين البنك العربي
بنك العربي يقدم تمويل شخصى لجميع الأشخاص داخل الأراضي السعودية منها تمويل المتقاعدين وأيضا تمويل الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، ونجد ان هناك أشخاص عديده تبحث عن تمويل شخصى بدون تحويل راتب لأهمية هذا القرض بالنسبة لهم، ولهذا جاء تقديم قروض البنك العربي للمتقاعدين بدون تحويل راتب، ودائما ما يتم البحث عن قروض للمتقاعدين البنك العربي من خلال محركات البحث جوجل، وقروض بنك العربي به مميزات عديده منها سهولة في تقديم طلب تمويل المتقاعدين وسوف نتعرف على كل هذه المميزات من خلال السطور القادمة.
مميزات تمويل بنك العربي
كما وضحنا اعلي المقالة ان هناك مميزات كبيره يقدمها بنك العربي لكل عملائه الحاصلين على تمويل بنك العربي، أو الحاصلين على قروض للمتقاعدين البنك العربي وهى كالتالي.
- سهولة اجرائات الحصول على القرض.
- يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.
- هامش ربح مميز.
- إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.
- أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.
- إمكـانية إعادة التمويل.
- إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.
الأوراق المطلوبة للحصول على قروض بنك العربي
- خطاب تعريف من جهة العمل شاملاً تفاصيل الراتب والمنصب الحالي وعدد سنوات الخدمة.
- خطاب تحويل الراتب عبر نظام «سريع» معتمد من جهة العمل.
- صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.
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