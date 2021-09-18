نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف: طريقة التسجيل في منصة ريف reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف هو مايبحث عنه العديد من المزارعين وربات البيوت في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن أعلنت منصة ريف الالكترونية عن قيامها بإعطاء دعم للمشروعات الريفية مثل الزراعة وتربية الماشية، وذلك من أجل تحسين حياتهم المعيشة والمساهمة في تطوير من إنتاجهم زيادته، وهو مايساهم بالطبع في زيادة الانتاج في المملكة العربية السعودية.

دعم ريف

وكانت وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية قد أطلقت برنامج ريف من أجل دعم المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم برنامج ريف بتقديم الدعم المادي لكافة المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم البرنامج، حيث يساعد هذا الدعم في تلبية احتياجاتهم وزيادة الانتاج الزراعي لهم، وهو مايساعدهم بالطبع على زيادة الانتاج من خلال توسعة مشروعاتهم الزراعية والتنموية.

التسجيل في منصة ريف للحصول على دعم ريف المالي

وكانت منصة ريف قد أتاحت التسجيل لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة من الدعم المادي المقدم من برنامج ريف، حيث يمكن للراغبين من الاستفادة من دعم برنامج ريف القيام بالخطوات التالية من أجل الحصول على دعم ريف.

انشاء حساب جديد عبر منصة ريف من خلال زيارة رابط منصة ريف على الانترنت عبر الرابط: reef.gov.sa.

القيام بتسجيل كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع من خلال مثل: الاسم، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وغيرها من بيانات، ثم الضغط على زر تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة SMS بها رقم التحقق من أجل تأكيد التسجيل واستكماله في منصة ريف الالكترونية، قم بكتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الجوال الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في منصة ريف.

بعد أن تتم عملية تسجيل الدخول بنجاح إلى منصة ريف الالكترونية، قم بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص بك، واضغط على تفعيل، وبذلك يكون قد تم تفعيل الحساب الخاص بك على منصة ريف الالكترونية بشكل آلي.

بعد ذلك يمكن للمتقدم أن يقوم بالتقديم في برنامج التنمية الريفية عبر منصة ريف، من خلال اختيار القطاعات المراد التقديم عليها في منصة ريف من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من ريف، والغير مسترد، مع العلم أنه يمكن أن يقوم المتقدم بالتقديم فقط على ثلاث قطاعات بحد أقصى.

القيام برفع الوثائق المعتبرة في حال الاحتياج لذلك.

بعد أن يتم التقديم للحصول على دعم ريف، يتم عملية التحقق في غصون 60 يوم عمل من بداية التسجيل في البرنامج، وذلك من أجل التحقق من أهلية المتقدم للحصول على دعم ريف.

يتم بشكل تلقائي نزول مبلغ الدعم المالي في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

وبالنسبة للأسر التي ترغب في التقدم في الحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج ريف فيمكنهم التقديم للحصول على دعم ريف بعد استخراج وثيقة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن وثيقة العمل الحر تعد أحد أهم المستندات التي يجب على الأسر أن تقوم بتقديمها لبرنامج ريف من أجل الحصول على دعم البرنامج، واستيفاء كافة الشروط.

وكان الحساب الرسمي لمنصة ريف الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” قد قام قبل أيام قليلة بنشر فيديو يوضح طريقة التسجيل للحصول على دعم ريف وإليكم فيديو الذي نشره الحساب الرسمي لمنصة ريف على شبكة تويتر.