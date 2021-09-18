تطبيق مصرف الراجحي المباشر للأفراد وخطوات فتح حساب إلكتروني في Al Rajhi

مصرف الراجحي المباشر للأفراد، أن مصرف الراجحي يعد واحدا من اكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديم عدد متميز من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء بشكل سهل ودون التقيد بإجراءات محددة أو معقدة، كما أن خدمة الراجحي مباشر للأفراد واحدة من ابرز الخدمات التي تساعد العملاء على التعامل والتواصل مع البنك بشكل إلكتروني، وانت في مكانك دون الحاجة إلى الذهاب الفروع الرئيسية للبنك.

مصرف الراجحي المباشر للأفراد

لقد حازت خدمة الراجحي مباشر للأفراد على إعجاب الكثيرين في ظل تطبيق العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك بسبب انتشار وتفشي فيرس كورونا في العالم وفي المملكة السعودية، كما يساعد تطبيق الراجحي المباشر للأفراد الجديد في تقديم العديد من الخدمات المصرفية لأكثر من 5 ملايين من العملاء المشتركين في البنك، وسوف نتعرف فيما يلي علي طريقة فتح حساب مباشر في الراجحي بشرح بسيط وسهل.

طريقة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

يمكنك فتح حساب والاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال تقديم وتعبئة البيانات المطلوبة عبر الموقع الرسمي الخاص بالمصرف على الإنترنت، فقط كل ما تحتاج إليه هو تسجيل رقم الهاتف الجوال من خلال الصراف الآلي واتباع الخطوات التالية:-

أولا عليك فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بمصرف الراجحي.

الضغط بشكل مباشر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الصفحة الخاصة بخدمات المباشر للأفراد.

خطوات فتح حساب الإلكتروني في الراجحي

سوف نستكمل باقي الخطوات الآن، كل ما عليك هو أدخال وتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتي تساعد على التحقق من هوية المستخدم وهي كالآتي:-