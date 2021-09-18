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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مصرف الراجحي المباشر للأفراد وخطوات فتح حساب إلكتروني في Al Rajhi في المقال التالي
مصرف الراجحي المباشر للأفراد، أن مصرف الراجحي يعد واحدا من اكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديم عدد متميز من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء بشكل سهل ودون التقيد بإجراءات محددة أو معقدة، كما أن خدمة الراجحي مباشر للأفراد واحدة من ابرز الخدمات التي تساعد العملاء على التعامل والتواصل مع البنك بشكل إلكتروني، وانت في مكانك دون الحاجة إلى الذهاب الفروع الرئيسية للبنك.
مصرف الراجحي المباشر للأفراد
لقد حازت خدمة الراجحي مباشر للأفراد على إعجاب الكثيرين في ظل تطبيق العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك بسبب انتشار وتفشي فيرس كورونا في العالم وفي المملكة السعودية، كما يساعد تطبيق الراجحي المباشر للأفراد الجديد في تقديم العديد من الخدمات المصرفية لأكثر من 5 ملايين من العملاء المشتركين في البنك، وسوف نتعرف فيما يلي علي طريقة فتح حساب مباشر في الراجحي بشرح بسيط وسهل.
طريقة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد
يمكنك فتح حساب والاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال تقديم وتعبئة البيانات المطلوبة عبر الموقع الرسمي الخاص بالمصرف على الإنترنت، فقط كل ما تحتاج إليه هو تسجيل رقم الهاتف الجوال من خلال الصراف الآلي واتباع الخطوات التالية:-
- أولا عليك فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بمصرف الراجحي.
- الضغط بشكل مباشر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الصفحة الخاصة بخدمات المباشر للأفراد.
خطوات فتح حساب الإلكتروني في الراجحي
سوف نستكمل باقي الخطوات الآن، كل ما عليك هو أدخال وتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتي تساعد على التحقق من هوية المستخدم وهي كالآتي:-
- الرقم الخاص ببطاقة الصراف الآلي.
- إدخال الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي.
- ثم إدخال رقم الحساب الخاص بالمستخدم في مصرف الراجحي.
- اختيار أيقونة التسجيل في خدمة الراجحي مباشر للأفراد.
- يطلب التسجيل ادخال اسم مستخدم وكلمة مرور ومن ثم إعادة كتابة كلمة المرور للتأكيد على الحساب الجديد.
- يقوم الموقع بإرسال رسالة تحتوي على الكود الخاص بالتفعيل على رقم الجوال الخاص بالعميل.
- لتأكيد الاشتراك في خدمة الراجحي مباشر للأفراد عليك كتابة رقم التفعيل المرسل على الجوال بشكل صحيح وتأكيد الاشتراك.
- بعد الانتهاء من ادخال البيانات المطلوبة وتأكيد الاشتراك فإن عملية التسجيل في خدمة الراجحي مباشر للأفراد.
- سوف تكون قد اكتملت عملية التسجيل واصبح بإمكانك الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية بشكل أمن وسريع.
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