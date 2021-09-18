مواصفات خاصة وأسعار iphone 13 Pro Max رسميا في الأسواق

مواصفات خاصة وأسعار iphone 13 Pro Max الذي كان ينتظره الكثير من مستخدمي هواتف أيفون لتميزه بمواصفات خاصة قد تم الإعلان عنها في المؤتمر الخاص بأصدره، كما ان يختلف الإصدار الجديد من أيفون من خلال نظام كاميرا مزدوجة هو الأكثر تطوراً حتى اليوم وتم أمالة العدسات بمعدل 45 درجة كي تسع نظام الكاميرا المزدوجة، ويتميز بتصميم جيد بحواف مسطحة وتم تخصيص مساحة كافية للتثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، غير التصوير الذي لا يحتاج إلى متخصصا ويتميز بأنماط كثيرة من نمط سينمائي وأنماط فوتوغرافية ونمط بورترية وصور سيلفي بنمط الليل وأيضا ميزة HDR 4 الذكية وميزة Deep Fusion وغيرة الكثير الذي يعتبر فريد من نوعة في سلسلة هواتف أيفون الجديدة.

مواصفات خاصة وأسعار iphone 13 Pro Max

الشاشة: بمقاس 6.7 بوصة من نوع سوبر ريتنا اكس دي ار ميني ليد بدقة 2778 * 1284 بكسل. الشريحة: شريحة A15 Bionic. مساحة التخزين: 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت. كاميرا الامامية TrueDepth: كاميرا 12MP وفتحة عدسة f/2.0 ونمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي). الكاميرا الخلفية: رباعية: 12 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.6 تركيز تلقائي مزدوج – مثبت بصري الالوان:وردي، أزرق، سماء الليل، ضوء النجوم،واجهة Ceramic Shield‏ وسطح خلفي من الزجاج وهيكل من الألومنيوم. المعالج: آبل اي 15 بيونيك بدقة تصنيع 5 نانو متر. يدعم مقاومة الماء والغبار حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة بشهادة الـ IP68. يدعم الهاتف شريحتين أتصال واحدة من نوع Nano Sim والأخري من نوع eSim. الحجم والوزن: العرض 71.5 مم والطول 146.7 مم والوزن 173 غم يدعم خاصية الـ NFC الاتصال القريب ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G. تحديد الموقع: انظمة GPS وGLONASS وGalileo وQZSS وBeiDou مدمجة وبوصلة رقمية وشبكة Wi‑Fi. ‏الطاقة والبطارية:تشغيل الفيديو لغاية 19 ساعة وتشغيل الفيديو عبر الإنترنت حتى15 ساعة ويكون تشغيل الصوت حتى 75 ساعة.

اسعار iphone 13 Pro Max

السعر عالميا للنسخة 128جيجا مع 8 جيجا رام 1099 دولار والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 1200 دولار، ويكون في مصر حوالي 26000 جنيه للنسخة 128جيجا وفىالمملكة العربية السعودية تقريبا 6000 ريال للنسخة 128جيجا.