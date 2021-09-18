خدمة إعفاء الراجحي لعملاء البنك للمتعثرين والغير قادرين علي دفع الأقساط الشهرية

الراجحي السعودي يقدم إعفاءً من سداد أقساط الراجحي، وذلك للمواطنين والمقيمين لعام 1443 هـ، حيث تشهد عمليات البحث في جوجل من المتعثرين في سداد الأقساط طريقة الحصول علي الاعفاء والأوراق والملفات التي يجب تقديمها من اجل اسقاط القروض التي حصلوا عليها، فمصرف الراجحي من اقوي وأفخم البنوك الاسلامية في المملكة العربية السعودية وجميع البلدان العربية، وذلك من حيث الخدمات المُقدمة منه والتمويلات التي يصرفها لعملائه، وايضاً يمتلك البنك أكبر عدد من العملاء السعوديين والغير سعوديين سواء من داخل المملكة او من خارجها، فا البنك له فروع عديدة وكثيرة في السعودية والأردن ومعظم البلدان الأخري، ويقدم بنك الراجحي لعملائه معاملات مثالية، ففي ذلك التقرير نبين لكم شروط الحصول علي اعفاء من الراجحي لعام 2021 م.

يتميز بنك الراجحي عن البنوك السعودية الأخري بالقروض المٌقدمة منه لعملائه، حيث يعتبر من اكبر البنوك الموثوق بها لتقديمه معاملات وخدمات تابعة لأحكام الشريعة الاسلامية، فقد يقدم البنك إعفاءً للمتعثرين والغير قادرين علي سداد أقساط القرض، وأيضاً يُقدم في حالات محددة بإستثناء فئات حددها البنك، ففي ذلك التقرير نوضح لكم التفاصيل الموضحة لإسقاط قرض الراجحي، حيث قدمنا لكم شروط اسقاط قرض الراجحي، وكيفية طلب إعفاء بنك الراجحي من الديوان الملكي السعودي.

شروط الحصول علي إعفاء من قرض الراجحي 1443 هـ

يقدم بنك الراجحي السعودي إعفاء من سداد الأقساط أو من سداد المتبقي من الأقساط، وذلك إذا كان المقترض قد توفي قبل سداد اقساط القرض الخاص به، حيث جاء ذلك القرار من البنك بعد تدخل الديوان الملكي، وذلك بعد إرسال المقترضين الي الديوان الملكي مطالبات بإعفاء قروض الراجحي لعدم القدرة علي السداد، فعلي اسرة المتوفي تقديم شهادة الوفاة الي بنك الراجحي لكي يتم إعفاء المقترض ومنح أسرة المقترض خدمة التأمين التكافلي التي تتميز بها قروض الراجحي.

يتم تقديم اعفاء المقترض أيضاً في حالة حدث له عجز كلي أو عجز جزئي يجعلة غير قادر علي العمل نتيجة مرض مزمن، أو تعرضه لحادث، فكل ما يمكنه فعله الان تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة الصحية للعميل وعجزه عن تأدية عمله لسداد أقساط البنك.