رابط تقديم طلب إعانة للأرامل منتج كنف من بنك التنمية الاجتماعية

رابط تقديم طلب إعانة للأرامل والمطلقات من بنك التنمية الاجتماعية، إن منتج كنف أطلقه بنك التنمية لإعانة المواطنات المطلقات والأرامل في المملكة، حيث أن هذا المنتج يعتبر تمويل ميسر يمنحه البنك للنساء الأرامل والمطلقات في المملكة، يجب علي النساء من الفئات التي يستهدفها المنتج التقدم للحصل علية، فإن منتج كنف هدفه الأساسي إعانة الأرامل والمطلقات في سد احتياجاتهم الضرورية بالمملكة، فإن بنك التنمية يقدم للمواطنين العديد من المنتجات التي تستهدف الخرجين والباحثين عن عمل وخيرهم، وأيضا البنك يقدم العون للشباب والمساعدة في الزواج أو كدعم للأسرة شديدة الاحتياج، فإن تمويلات بنك التنمية تكون ميسرة ليستفاد منها جميع المواطنين في المملكة.

شروط ومميزات تمويل كنف

إن بنك التنمية قام بتصميم منتجات مختلفة تهدف لمساعدة المواطنين في المملكة، حيث صمم البنك منتج كنف لمساعدة المواطنين من فئة النساء وبالأخص الأرامل والمطلقات، ويقدم تمويل زواج لمساعدة الولد أو البنت علي الزواج في المملكة وتكوين أسرة، ويقدم تمويل الأسرة الذي يسعى لتوفير احتياجات رب الأسرة الضرورية، فمنتج كنف يتمتع بالعديد من المميزات منها أنه لا يتطلب من المواطنة وجود إعالة لأسرة، وذلك بالإضافة إن هذا التمويل تصل قيمته إلي ما يقرب من قيمة 30 ألف ريال سعودي، كما أن هناك عدة متطلبات يجب أن تتوفر في أي متقدمة لتتمكن من الحصول علي الإعانة من البنك كالتلي:

دخل المتقدمة للتقديم علي المنتج لابد من عدم تجاوزه 8 ألاف ريال سعودي.

ألا يزيد عمر المتقدمة عن 55 سنة ولا يقل عن 25 عام.

رابط تقديم طلب إعانة للأرامل

تضغط المتقدمة علي رابط تقديم طلب إعانة للأرامل من خلال الدخول علي بنك التنمية.

تقوم بتسجيل بيانات الدخول.

يقوم البنك بالتأكد من البيانات المسجلة.

بعد تأكد البنك من صحة البيانات تتمكن المتقدمة من استكمال بيانات تقديم طلب الإعانة.

يرسل البنك للمتقدمة موعد علي البريد الإلكتروني المسجل ليتم إرسال المستندات المطلوبة للقرض.

يقوم البنك بإتمام الإجراءات وإرسال مبلغ القرض علي حساب المواطن البنكي.

ثم يحدد البنك طريقة الأقساط سواء من خلال نظام السداد أو بالحسم المباشر.

متطلبات التقديم علي كنف

هناك بعد الطلبات والمستندات المطلوبة للتقديم علي تمويل كنف، فبدون وجود تلك الأوراق لا يمكنك تقديم طلب للحصول علي الإعانة، فهذه المتطلبات لطلب الإعانة من منتج كنف تكون كالأتي: