شروط الحصول على الشهادة البديلة للتحسين درجات اختبارات الثانوية في السعودية

شروط الحصول على الشهادة البديلة من الخدمات الجديدة التي سمحت بها وزارة التعليم السعودية لحملة الثانوية العامة بالتقدم للاختبار في نظام «السنة الواحدة» للحصول على شهادة بديلة عن شهادة المرحلة الثانوية السابقة التي كانت دراجتهم ومستوي النتائج فيها ضعيفة، حيث يساهم هذا التنظيم في خدمة الطلاب والطالبات الذين يحاولون تحسين مستوى نتائجهم المتدنية وبتالي يمكنهم الحصول على فرصة اكبر لدخول إلي جامعات القمة في المملكة، وبتالي سيؤدي إلى إمكانية التحاق الطلاب بفرص أخرى للوظائف التي تحتاج إلى درجات أعلى، وأفادت وزارة التعليم بعد هذا الإعلان انه من المتوقع أن يكون هناك إقبال من حملة الشهادات الثانوية ذوي المعدلات المنخفضة أو التي مر عليها سنوات طويلة علي الأقل ثلاثة سنوات، وفي السطور التالية سوف نرصد لكم كافة شروط الحصول علي الشهادة البديلة في السعودية.

شروط الحصول على الشهادة البديلة لحملة الثانوية العامة في السعودية

وقامت وزارة التعليم السعودية بلأعلان عن هذه الخدمة الجديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي أتاحت من خلالها شروط التقديم للحصول علي هذه الخدمة لجميع المواطنين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة ويرغبون في تحسين نتائجهم القديمة وبتالي تحسين أوضاعهم الاجتماعية سواء بالالتحاق بكلية أو جامعه جديدة كان يرغب بها في الماضي ومنعته نتائج درجاته في دخولها أو لتحسين المستوي الوظيفي له، وهذه الشروط التي تم الإعلان عنها هي كما يلي:

أن تكون شهادة المرحلة الثانوية قد مضى عليها ثلاث سنوات فأكثر.

أن يختبر الطالب في مواد مقررة للصفين الثاني والثالث الثانوي.

أن يحضر المتقدم شهادة الصف الأول الثانوي.

أن يتقدم لأداء الاختبار في المدارس الحكومية.

تلغى شهادة المتقدم السابقة في حال نجاحه.

في حالة رسوب الطالب تبقى شهادته السابقة، ولا يحق له التقدم مرة أخرى وفقاً لصحيفة المدينة.

كما أضافت وزارة التعليم السعودية في إعلانها عن أنها تعمل علي وحدة التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات ستعمل على رصد الظواهر السلبية التي تدعو إلى الاختلال والخروج عن مصفوفة القيم المجتمعية التي تستهدفها الوزارة في الفترة الأخيرة بشكل كبير عن الماضي.