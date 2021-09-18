نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل بطاقة ائتمانية في السعودية للتقسيط 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الجميع في معرفة افضل بطاقة ائتمانية في السعودية يمكن استخراجها من قبل بنوك ومصارف المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التعاملات المالية بسهولة، حيث يمكن من خلال هذه البطاقات تحويل الأموال أو شراء أي منتج، ويتم إصدار البطاقات الائتمانية في المملكة وفقاً للضوابط الشرعية للدين الإسلامي، وتتميز أيضا بإمكانية الشراء بالتقسيط، ونظراً لهذه المميزات العديدة، يتم البحث كثيرا عن أفضل البطاقات. ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة افضل بطاقة ائتمانية في المملكة العربية السعودية.

افضل بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي من أفضل وأكبر البنوك السعودية، ويقدم العديد من الخدمات المصرفية، ويقدم عدد من بطاقات الائتمان وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم بطاقات مصرف الراجحي هي بطاقة الفيزا الكلاسيكية، حيث أنها أقل رسوم من البطاقات الأخري، وتم أصدارها مؤخراً وتحمل العديد من المميزات الخاصة بها، ومن أهم بطاقات الائتمان بنك الراجحي ما يلي:-

بطاقة تسويق.

وبطاقة الفرسان.

بطاقة سيجني تشر.

بطاقة انفينيتي.

وبطاقة سفر بلس.

البطاقة الرقمية.

وتعتبر الفيزا الكلاسيكية التي أصدرها بنك الراجحي من البطاقات الحديثة لدى الراجحي. حيث تتميز بأنها أقل في الرسوم من باقي البطاقات، كما أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم من خلالها الحصول على حد ائتماني مرتف.

افضل بطاقة ائتمانية في السعودية تقسيط

يبحث ويتساءل الكثير عن افضل بطاقة ائتمانية في السعودية تقسيط، حيث يفضل العديد من العملاء شراء المنتجات المختلفة بنظام التقسيط من خلال البطاقات، وبطاقة تمكين هي افضل بطاقة يمكن استخدامها للاستفادة من خدمات التقسيط، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي تم وضعها وفقاً للشريعة الإسلامية. وتقدم أفضل الخصومات والعروض على جميع المنتجات، وأقساط مريحة وميسرة، ورسوم سنوية قليلة.

كم راتب في البطاقة الائتمانية

للحصول على هذه البطاقات من المصارف السعودية يجب توافر بعض الشروط في العميل. ومن أهم هذه الشروط أن لا يقل الراتب الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي. حيث أنه يجب أن يتم سداد 5% من من المبلغ بشكل شهري، وبالتحديد في اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي. وعلى من يرغب في الحصول على البطاقة يجب أولاً التأكد من توافر جميع الشروط تلبه.