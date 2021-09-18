نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اليوم الوطني السعودي 1443 | كم متبقي على الاحتفال باليوم الوطني السعودي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اليوم الوطني السعودي إن اليوم الوطني لدولة السعودية هو من أهم الأيام في التاريخ الخاص بالمملكة السعودية، ويقوم بالاحتفال بها في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا ليتم ترسيخ ذكرى المملكة في عقول الأجيال القادمة، وهي ترجع لتأسيس المملكة، وتحريرها من قيودها على يد حاكمها في ذلك الوقت الملك عبد العزيز، بعد أن خاض الكثير من المعارك لكي يستطيع أن يسترد ملك أجداده، كما أن المعارك لم تنتهي بشكل سريع ولكنها ظلت لثلاثين عاماً وبعدها استطاعه ان يكون ملك البلاد وموحدها، وتغير بعدها الاسم الخاص بالمملكة من مملكة الحجاز ونجد وما يلحقها إلى أن أصبحت المملكة العربية السعودية وهو في يوم 23 سبتمبر 1932 ميلادياً وكان يوافق عام 1351 هجرياً، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني تغطية شاملة لليوم الوطني السعودي وموعده وعروض الأسواق بمناسبته وخدمات تهنئة اليوم الوطني السعودي مثل عبارات ورسائل التهنئة بمناسبة اليوم الوطني واكتب اسمك على صور تهنئة اليوم الوطني السعودي.

موعد اليوم الوطني السعودي 1443

إن اليوم الوطني للسعودية بهذا العام سيكون الذكرى 91 له وهو يصادف يوم 23 سبتمبر لعام 2021 ميلادياً والذي يوافق 18 من صفر لعام 1443 هجرياً، كما أن الحكومة تقوم بمنح العاملين بجميع القطاعات الخاصة والعامة وكافة المؤسسات التابعة للحكومة إجازة رسمية، وذلك للاحتفال بذلك اليوم والذي تم الإفصاح عنه بواسطة وزارة الموارد البشرية، أو ما تعرف بوزارة العمل، ولا يخصم منهم أي شيء هي إجازة مدفوعة لكي يستطيع الاستمتاع بالاحتفالات التي يتم القيام بها، وهي تعمل على ترسيخ ذلك التراث الشعبي والثقافي في جميع المتواجدين على أرض المملكة كما أنه يزرع بهم حب الوطن، كما أن الكثير من المحلات التجارية و مولات التسوق والمطاعم وشركات الطيران والسياحة يقومون بعرض خصومات هائله فرحة بذلك اليوم المتميز.

الشعار الخاص باليوم الوطني السعودي” هي لنا دار”

إن الرئيس الخاص بهيئة الترفيه تركي آل شيخ التابع للمملكة السعودية قد أعلنت عن الشعار الخاص باليوم الوطني لهذا العام، والذي كان بعنوان هو دار لنا وتم استلهام ذلك الشعار من بعض القصائد التي يتم غنائها على مر السنوات، والتي تدل على حب الوطن بالطبع هذا الاسم يليق كثيراً بالمملكة لأنها قامت باحتضان أبنائها في جميع الظروف الصعبة المواكبة لها على مر السنوات وخلال هذا العام والعام السابق على وجه التحديد، ولاسيما أثناء جائحة كورونا حيث أن المملكة قدمت دوراً هائلاً في مواجهة هذا الفيروس كما أنها هي الداعم الأول لأبنائها، ولذلك فهم موفقين تماماً فى اختيار هذا الشعار.

المعنى الذي يكمن وراء شعار اليوم الوطني

إن الشعار الخاص باليوم الوطني للسعودية رقم 91 يرجع للخريطة الخاصة بالسعودية والتي تم تقسيمها لبعض الألوان، والشعار المكتوب عليها هي لنا دار باستخدام الخط العربي، كما أن الألوان المستخدمة به تدل على معاني محددة وهي كالاتي:

اللون الأحمر هو دليل كبير على العزيمة والإرادة.

اللون الأصفر وهو يدل على عنصر التفاؤل.

اللون الأخضر هو دليل للطموح والأمان والنمو.

اللون الأزرق جاء ليدل على الحكمة والولاء.

بالنسبة للون البرتقالي دليل كبير على النجاح.

كم الوقت المتبقي على الاحتفال باليوم الوطني السعودي

يتساءل الكثيرين عن الوقت الباقي للاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث أن كافة المقيمين داخلها والمواطنين ينتظرون الاحتفال بهذا اليوم، والذى يكون بشكل سنوي نظر للخيرات والاحتفالات المتميزة التي تكون بذلك اليوم، وهو من أهم الأشياء التي تحيى ذكرى القيام بتوحيد المملكة، وترسخ في قلوب ابنائها، ما حدث في ذلك اليوم ويتم عرض كافة الإنجازات التي تمت خلال عصر الملك عبد العزيز الذي تأسست دولة السعودية على يده في ذلك الوقت، وتوحدت على يده وكذلك الأمر بالنسبة لفترات الحكم الخاصة بأبنائه الذين تولوا الحكم من بعده.

وقبل ال91 عام قد بدأت المملكة في الازدهار والنهضة وتتطور الى أن أصبحت في شكلها الحالي المتميز الذي يراه الجميع اليوم، ويقوم الأفراد بالاحتفال بذلك اليوم بأشكال متنوعة ومختلفة، وها قد بدأ العد التنازلي للاحتفال بذلك اليوم المميز، حيث تبقى عليه القليل ثلاثة عشر يوماً للاحتفال به.

وهكذا فإننا انتهينا من الحديث عن موعد اليوم الوطني السعودي وشعار هذا اليوم، وسبب أخذ هذا الشعار والألوان الخاصة به، والوقت المتبقى للاحتفال به.