تمويل شراء سيارة من بنك البلاد السعودي يصل إلي 2 مليون ريال بدون كفيل

تمويل شراء سيارة من بنك البلاد هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي أعلن عنها البنك. حيث يمكن البنك عملائه من شراء سيارة العمر التي يحلمون بها بتمويل يصل إلي (2) مليون ريال سعودي. ومبلغ التمويل هو مبلغ كبير جداً يكفي لشراء سيارة عالية الإمكانيات. وقد أعلن بنك البلاد السعودي أن هذا التمويل متاح وسط العديد من المميزات للعملاء. ويعد بنك البلاد هو أحد أهم البنوك العريقة بالمملكة العربية السعودية الذي يقوم بتقديم العديد من المنتجات التمويلية, ومن هذه المنتجات قرض إعادة التمويل من بنك البلاد والذي يصل إلي (2) مليون ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل تمويل شراء سيارة من بنك البلاد. وما هي الشروط والمميزات التي يمكن الحصول عليها خلال هذا المقال.

مميزات تمويل شراء سيارة من بنك البلاد

أعلن بنك البلاد السعودي عن إمكانية الحصول علي تمويل يمكن العميل من شراء سيارة بمبلغ تمويلي يصل إلي (2) مليون ريال سعودي وسط العديد من المميزات كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل كبير يصل إلي (2) مليون ريال سعودي.

أنظمة سداد مريحة جداً.

أقساط شهرية تصل غلي (60) شهراً.

التمويل بدون الحاجة لوجود كفيل.

التمويل بدون دفع دفعات مقدمة.

إمكانية السداد المبكر.

إمكانية تأجيل قسط بداية كل عام.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

إمكانية تأجيل تأجيل أقساط في بداية التمويل.

التمويل متاح للمتقاعدين.

هامش ربح تنافسي.

إمكانية تمويل أي نوع من أنواع السيارات وحسب الحد الائتماني للعميل.

شروط الحصول علي قرض شراء سيارة بنك البلاد

أعلن بنك البلاد السعودي عن إمكانية الحصول علي قرض لشراء سيارة بعد تحقق الشروط الأتية:

أن يكون الراغب في الحصول علي التمويل هو أحد عملاء البنك ولديه حساب جار.

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.

أن يتم تحويل الراتب علي بنك البلاد.

ألا يقل الراتب للعميل السعودي عن (3000) آلاف ريال سعودي شهرياً.

ألا يقل الراتب للعميل الغير سعودي عن (3500) آلاف ريال سعودي شهرياً.

أن يكون العميل علي رأس عمل بإحدي القطاعات الخاصة أو العام الحكومي علي أن تكون جهة العمل معتمدة لدي بنك البلاد.

كما تم الإعلان عن أنه يمكن الحصول علي التمويل عن طريق التوجه لأحد فروع بنك البلاد أو التقدم بالطلب إلكترونياً عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك البلاد وتقديم الطلب.