نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم ريف للأسر المنتجة تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم ريف للأسر المنتجة تسجيل دخول؛ يقوم برنامج ريف بتقديم الدعم المادي للأسر المنتجة من المزارعين وصغار التجار وغيرهم من أصحاب الحرف المنتجة وذلك لرفع مستواهم المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل في دعم ريف وذلك لللاستفادة من منصة ريف والحصول على الدعم.

برنامج دعم ريف للأسر المنتجة تسجيل دخول

يستطيع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط دعم ريف تَسجيل الدخول في البرنامج والحصول على الدعم وذلك بعدما يتم التأكد من توافر كل شروط برنامج ريف في المتقدم التي قامت بوضعها وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية ويتم تسجيل الدخول عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى بوابة ريف الإلكترونية عبر الرابط الرسمي الخاص بها. النقر على تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. ثم كتابة رمز التحقق والنقر على تسجيل دخول. هكذا يتم تَسجيل الدخول في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة.

طريقة استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة من برنامج ريف

يمكن استخراج وثيقة العمل الحر في برنامج ريف عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى بوابة العمل الحر عبر الرابط الرسمي الخاص بها. النقر على سجل معنا ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة. إذا كان المتقدم مسجل في أياً من قطاعات البرنامج يتم اختيار أيقونة الخدمات المتخصص. النقر على إنشاء حساب، ستصلك رسالة على الهاتف بها رمز التحقق. قم بإضافة رمز التحقق في موضعه ثم قم بالإجابة على الأسئلة المطلوبة. يتم كتابة رقم الهوية ورمز التحقق مرة أخرى حتى يتم عمل ربط للمستخدم بابشر. قم بتدوين كافة البيانات الخاصة بالعمل الحر. النقر على التخصص الدقيق ثم اختيار عرض المنصة. النقر على أيقونة إصدار وثيقة عمل حر.

شروط التسجيل في منصة ريف

قامت وزارة البيئة والمياه بوضع مجموعة من الشروط لابد من الانتباه إليها حتى تتمكن من تسجيل دخول دعم ريف والاستفادة من الدعم الخاص به ومن هذه الشروط :

يجب أن المتقدم يعمل بنفسه في المهن التي حددها دعم ريف.

كما يجب أن يكون سعودي الجنسية ما عدا الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات تنقل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

ولا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

يجب ألا يكون المتقدم يعمل في أي قطاع حكومي أو خاص.

أن يقوم المتقدم بتقديم جميع المستندات المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية لدعم ريف.

لابد من تسجيل البيانات في البرنامج كل دقة وذلك منعاً لرفض الطلب.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي خاص.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال برنامج دعم ريف للأسر المنتجة تسجيل دخول، طريقة استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة من برنامج ريف، شروط التسجيل في منصة ريف