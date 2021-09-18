الاستعلام عن وكالة إلكترونية وتسجيل وكالة جديدة بالمملكة

الاستعلام عن وكالة إلكترونية برقم الهوية وتسجيل وكالة جديدة بالمملكة، حيث يستعلم بعض المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن وكالة إلكترونية، وتقدم وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية لجميع المستفيدين من خدماتها، إمكانية الحصول بكل سهولة علي نسخة ورقية من الوكالة الإلكترونية والتي تم تسجيلها من خلال موقع وزارة العدل، والسماح الي كافة الجهات التي تقوم بطلبها وإنهاء معاملات إلكترونية تخص كل فرد من خلال هذه النسخة، وتعد هذه الخدمة واحدة من بين خدمات إلكترونية كثيرة تقدمها الوزارة لجميع المواطنين والوافدين علي أرض المملكة تسهلاً للتعامل الإلكتروني لخدمات المواطنين، واليكم طريقة الاستعلام عن وكالة إلكترونية بموقع وزارة العدل الإلكتروني.

الاستعلام عن وكالة إلكترونية برقم الهوية 1443

يمكن لجميع المواطنين استخدام خدمة الاستعلام عن وكالة إلكترونية والتعرف علي حالة الوكالة التي يتم إصدارها من جانب وزارة العدل، علي أن يتم الاستعلام عن الوكالة بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الوزارة الرسمي: وزارة العدل.

اختيار خمة التحقق من وكالة إلكترونية.

يجب علي كل مستفيد قراءة شروط أداء الخدمة.

يجب تسجيل رقم الوكالة في المكان المخصص له.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.

الضغط علي بحث لتظهر تفاصيل وحالة الوكالة في حالة توافرها وتسجيلها علي موقع الوزارة.

خطوات تسجيل وكالة إلكترونية جديدة

توفر وزارة العدل السعودية خدمات إلكترونية سريعة مرتبطة بخدمات المواطنين والتي توفر وقت ومجهود المستفيدين والمواطنين، ومن بين هذه الخدمات خدمة تسجيل طلب جديد لتسجيل وكالة إلكترونية بموقع الوزارة، علي أن يتم التسجيل من خلال الخطوات التالية: