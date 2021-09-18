بدون كفيل قسط 600 ريال لتمويل تورق يصل 300 ألف للمواطنين والمقيمين

قسط 600 ريال لتمويل أفضل الشركات في المملكة والتي توفر لك تمويل بقسط شهري بسيط، ولك حرية احتيار التمويل المناسب لراتبك الشهري، أيضاً يمكنك السداد أون لاين، فهناك عدة تمويلات مناسبة للمواطنين والمقيمين، من الذين يبحثون عن تمويل بغرض التورق لشراء كل ما يحتاجون إليه، حتى يقومون بسداد القرض على فترات، وتعتبر فترة سداد المبلغ التمويلي هي من أهم ما يميز التمويل لتقديم أفضل العروض لراحة العملاء، وإزاحة العبء عنهم، حتى يستطيعون الحصول على المعيشة الاقتصادية التي تناسبهم، واليوم نقدم لكم أفضل الشركات التمويلية والتي تقدم تمويل تورق بمبلغ 300 ألف ريال بدون كفيل.

تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل

يمكنك أن تحصل على تمويل بدون كفيل حتى مبلغ 300 ألف ريال وقسط شهري يبدأ من 900 ريال، احصل على تمويل لمتقاعدين بدون كفيل وقسط 600 ريال شهريا بأقل راتب، حتى تستطيع أن تحصل على كل ما تريد، وشراء سيارة، أو عقار، أو حتى سداد الديون، قرض 750 ألف ريال للمواطنين والمقيمين بدون كفيل وأطول فترة سداد، ولك حرية التصرف بالمبلغ الذي سف تحصل عليه من خلال شركة اليسر للتمويل السعودي، فهي تعد من أقوى وأفضل الشركات وتقدم تسهيلات لراحة العملاء، كما أنه يمكنك أن تقوم بالسداد أون لاين من خلال عدة خطوات بسيطة، حتى لا تنشغل بالذهاب إلى المقر لتقوم بسداد القسط الشهري، فمن خلال جهازك الكمبيوتر سوف تتمكن من سداد أقساطك براحة أكثر وأمان.

مزايا تمويل 300 ألف ريال

مبلغ التمويل كما ذكرنا يصل إلى 300 ألف ريال والقسط الشهري يبدأ من 900 ريال، رقم السداد أون لاين وطريقة استخدامه، وبهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل، ك ما أن التمويل متاح للمواطنين والمقيمين، وبأطول فترة سداد، كما توفر لك الشركة حاسبة التمويل الموجودة في الموقع الإلكتروني، رابط طلب التمويل الأصغر بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين، حتى تتمكن من احتساب التمويل المناسب لك والذي يبدأ من مبلغ 15 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال بقسط 600 ريال إذا كان المبلغ التمويلي 15 ألف ريال، وعلى فترة سداد طويلة تصل حتى 60 شهراً، ويمكنك احتساب التمويل من خلال الحاسبة لشركة اليسر.

الشروط والمستندات المطلوبة لتمويل بدون كفيل

يمكنك أن تحصل على التمويل بدون كفيل للسعوديين والمواطنين في حالة إذا كان العمر لا يقل عن 22 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، والراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال، والعمل بالوظيفة لمدة ثلاثة أشهر بالخدمة قبل طلب التمويل، بفترة سداد طويلة ومناسبة للجميع، واختيار الأفضل دائماً لك من خلال اليسر وتقديم أفضل العروض والخدمات الإلكترونية، يمكنك أن تحصل على طلب تورق من شركة اليسر للمواطنين والمقيمين، ويتم تقديم الهوية الوطنية، وهوية المقيم، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، والعنوان الوطني ، ويتم تقديم كافة الأوراق والمستندات وسوف تحصل على التمويل في نفس اليوم من خلال شركة اليسر للتمويل والإجارة.