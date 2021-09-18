كيفية التقديم للحصول علي منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي

قطعة ارض مقدمة من الديوان الملكي السعودي، حيث يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم كامل المساعدات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد تسعي دائما الحكومة السعودية تقديم جميع المساعدات للمواطنين وتقديم لكل مواطن سعودي محتاج منحة قطعة ارض لكي يستطيع البناء أو السكن في حالة أن كان المواطن يعاني من قلة الدخل المالي الخاص به، فقد تم الإعلان من قبل وزارة الشؤون الديون الملكي عن فرصة الحصول علي منحة قطعة ارض مجانية، فقد يتم التقديم للحصول علي قطعة منحة ارض مجانية من خلال ارسال طلب إلي المكتب الخاص بالديوان الملكي أو من خلال التقديم إلي منصة الإسكان التابعة بوزارة الإسكان السعودية تطلب قطعة ارض، ويتم الموافقة حسب توافر الشروط التي تم توضيحها، والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال مقالنا هذا شروط الحصول علي منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي.

التقديم للحصول علي منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي

أعلنت وزارة الشؤون بالديوان الملكي من قبل، مؤكدة من الديوان الملكي بتوفير قطعة ارض مجانية لكل مواطن مستحق يحتاج للحصول إليها للبناء أو للسكن، فقد يستطيع المواطن التقديم للحصول عليها من خلال ارسال طلب لمكتب الدويان الملكي، أو من وزارة الإسكان بالمملكة السعودية، كما يمكن التقديم عبر الطرق البلدية، أو من خلال ارسال برقية تحتوي علي الطلب للحصول علي قطعة ارض مجانية، وتقديم إثبات الشخصية، وشرح سبب طلبة والأحوال التي يتعرض لها المواطن، كما يقدم الديوان الملكي للمواطنين جاهدة إلي توفير جميع متطلبات المواطنين، من مساعدة مالية مقدمة من الديوان الملكي لجميع المواطنين المحتاجين أو مساعدة لسد الديون أو لإسقاط قرض أو لطلب علاج داخل أو خارج المملكة.

احكام التوفيق علي طلب منحة ارض مجانية مقدمة من الديوان الملكي 1443

قد يستطيع العميل الحصول علي قطعة ارض ولاكن لا بد أن يكون المواطن المتقدم غير ممتلك لمنزل خاص، فقد تتوفر المنحة لجميع المواطنين سواء للرجال أو للسيدات ولاكن لا تتوفر للمقيمين.