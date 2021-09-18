قسط 250 ألف بأقساط مجدولة تتناسب مع دخلك وبدون تحويل الراتب وبأسهل الشروط

قسط 250 ألف بأقساط مجدولة تتناسب مع دخلك ، أحد العروض التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والباحثين عن سيولة نقدية فورية وبشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة، وقد جاءت شركة مرابحة مرنة كواحدة ضمن مجموعة من شركات التمويل الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من العروض التمويلية التي تناسب جميع المواطنين بالمملكة ، بالإضافة إلى توفير عروض تمويلية للشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

قسط 250 ألف بأقساط مجدولة تتناسب مع دخلك من شركة مرابحة مرنة

تمويل فورى بالتقسيط الميسر بدون تحويل الراتب ، وبمبالغ مالية كبيرة ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية، كما تتيح الشركة للعملاء الراغبين في الاستفادة من هذا التمويل ، فرصة الاستفادة من المنتج بأقل راتب وبشروط ميسرة وغير معقدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة مرابحة مرنة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

قامت شركة مرابحة مرنة بتصميم التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بأقل راتب شهري. تقدم شركة مرابحة مرنة للعملاء من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال. توفر الشركة للعملاء إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب

وفرت شركة مرابحة مرنة للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة من خلال عدة طرق ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط تمويل شركة مرابحة مرنة ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من خلال الذهاب إلى أحد فروع شركة مرابحة مرنة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة