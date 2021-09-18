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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لربات البيوت.. بنك التنمية يوضح الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم 1443 في المقال التالي
خدمات عديدة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، إذ حدد البنك الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم لربات البيوت 1443هـ، وكذلك المستندات المطلوبة لهذا القرض الذي يعد أهم أهم البرامج التمويلية التي يعتمد عليها العملاء في تحسين مستوى السكن الذي يعيشون فيه، سيّما أنه يأتي دون تحديد هامش ربح أو فوائد، وفي الوقت نفسه يجري التقسيط الشهري بشكل متساو وعلى فترة طويلة تصل إلى 5 سنوات.
الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم لربات البيوت 1443
وننشر في مقالنا الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم لربات البيوت 1443هـ، خدمة للنساء السعوديات الراغبات في تجديد بيوتهن، وهي كالتالي:
- الدخل الشهري للمتقدمة للقرض لا يزيد على 12 ألفًا و500 ريال سعودي.
- ألا يتجاوز عمر المتقدمة للقرض 70 سنة، والكفيل 55 سنة.
- مرور سنة واحدة على الأقل على انتقال ملكية العقار، أما إذا كان انتقال الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب مرور سنتين على الأقل.
- في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مرور 8 سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق.
- ومساحة أرض المبنى المراد ترميمه لا تزيد على ألف متر مربع.
- لا بد من وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.
- الحد الأدنى لعمر المنزل 5 سنوات.
- قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين 18 ألف ريال.
- والحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية 30 ألف ريال.
- أما الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة 60 ألف ريال.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض الترميم
ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فإن المستندات المطلوبة للحصول على قرض الترميم بالنسبة لربات البيوت تتمثل في التالي:
- إحضار صورة هوية العميل.
- إحضار صورة صك المنزل من الجهتين.
- وصورة رخصة الترميم من البلدية سارية الصلاحية.
- إحضار صورة هوية الكفيل.
- توفير نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل وموظف البريد السعودي.
- وتوفير أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملًا التواقيع اللازمة ومختوم من جهة عمل الكفيل، بشرط ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد شهرين.
- إحضار أصل بيان بتكاليف الترميم.
- توفير أصل شهادة العمر الافتراضي من البلدية.
- إحضار أصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل.
- توفير أصل تعريف بالراتب مُفصّل للكفيل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل، وعدم مرور شهرين عليه.
- توفير صورة من عقد التملك إذا كان عن طريق بنك تجاري أو شركة.
- توفير صورة من صك حصر الإرث في حال وجود ورثة أو شركاء.
- إحضار أصل نموذج تنازل وتوكيل في حال وجود ورثة أو شركاء.
- إخضار صور من هويات الورثة أو الشركاء، وصور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.
- وتوفير أصل رقم حساب الآيبان على أن يكون مصدقًا بختم البنك.
- إحضار تصريح بياناتي للعميل والكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري الصلاحية.
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