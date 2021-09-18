لربات البيوت.. بنك التنمية يوضح الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم 1443

خدمات عديدة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، إذ حدد البنك الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم لربات البيوت 1443هـ، وكذلك المستندات المطلوبة لهذا القرض الذي يعد أهم أهم البرامج التمويلية التي يعتمد عليها العملاء في تحسين مستوى السكن الذي يعيشون فيه، سيّما أنه يأتي دون تحديد هامش ربح أو فوائد، وفي الوقت نفسه يجري التقسيط الشهري بشكل متساو وعلى فترة طويلة تصل إلى 5 سنوات.

الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم لربات البيوت 1443

وننشر في مقالنا الشروط الجديدة للحصول على تمويل الترميم لربات البيوت 1443هـ، خدمة للنساء السعوديات الراغبات في تجديد بيوتهن، وهي كالتالي:

الدخل الشهري للمتقدمة للقرض لا يزيد على 12 ألفًا و500 ريال سعودي.

ألا يتجاوز عمر المتقدمة للقرض 70 سنة، والكفيل 55 سنة.

مرور سنة واحدة على الأقل على انتقال ملكية العقار، أما إذا كان انتقال الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب مرور سنتين على الأقل.

في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مرور 8 سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق.

ومساحة أرض المبنى المراد ترميمه لا تزيد على ألف متر مربع.

لا بد من وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.

الحد الأدنى لعمر المنزل 5 سنوات.

قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين 18 ألف ريال.

والحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية 30 ألف ريال.

أما الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة 60 ألف ريال.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الترميم

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فإن المستندات المطلوبة للحصول على قرض الترميم بالنسبة لربات البيوت تتمثل في التالي: