شروط تمويل شخصي قصير الأجل البنك الأهلي وطريقة الطلب

تمويل شخصي قصير الأجل البنك الأهلي هو واحد من أهم الحلول التي وفرها مصرف الأهلي السعودي للمواطنين داخل المملكة الراغبين في الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي ولكن هناك مجموعة من الشروط والضوابط يتعين أولًا التعرف عليها حيث اشترط البنك ضرورة توافرها من أجل قبول طلبات تمويل الأهلي وهذا ساري على كافة حلول ومنتجات التمويل مثل التمويل الإضافي من البنك الأهلي وغيره.

تمويل شخصي قصير الأجل البنك الأهلي

قام البنك بتوفير التمويل قصير الأجل للأفراد الذين قد تطرأ عليهم بعض الاحتياجات الضرورية، على أن ينطبق على المتقدم للحصول على هذا التمويل بعض الشروط الهامة وهي:

شروط قرض شخصي من البنك الأهلي قصير الأجل

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل من السعوديين فقط.

يمكن الحصول على التمويل للأفراد العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضًا.

لا يشترط اعتماد الشركة العامل بها المتقدم من قبل البنك.

يتم منح التمويل للسعوديين في حالة حصولهم على راتب يبدأ من 3 ألاف ريال سعودي.

ينبغي على المتقدم للحصول على التمويل ألا تقل مدة خدمته في جهة العمل عن شهر واحد في حالة عمله بالقطاع الخاص و3 أشهر في حالة العمل بكبري شركات المملكة، وسنة على الأقل في حالة العمل بالقطاع الخاص.

يتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل يبدأ من 5 ألاف ريال سعودي وبحد أقصي 1500000 ريال.

يمكن الحصول على التمويل للعملاء بدءً من سن 18 عامًا وقت الحصول على التمويل، على أن يكون العمر عند سداد أخر قسط في التمويل لا يزيد عن 60 عامًا.

وهناك حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي يمكن الاستعانة بها من أجل حساب قيمة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية والواجب سدادها إلى البنك ويمكن أيضًا الاعتماد عليها من أجل معرفة كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي بناءً على قيمة الرواتب.

رقم تمويل الأهلي

قام البنك الأهلي التجاري بتوفير أرقام خاصة بحلول التمويل يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الاتصال من خلالها للحصول على كافة المعلومات والاستفسارات على أن يتم الاتصال على رقم 920000891، أيضًا يمكن التواصل مع رقم 8001160131 من داخل المملكة لتقديم الشكاوى.