نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الإضافي من البنك الأهلي وآلية تقديم طلب في المقال التالي
التمويل الإضافي من البنك الأهلي يعتبر هو الأكثر إقبالًا في المملكة العربية السعودية فقد سعى البنك الأهلي إلى توفير مجموعة من المنتجات والحلول الخاصة بالتمويل من أجل سد الاحتياجات وتلبية رغبات المواطنين داخل المملكة، كما أتاح حاسبة التمويل الإضافي والتي تُمكن المواطنين من معرفة قيمة الأقساط التي ينبغي أن يتم دفعها إلى البنك كل شهر أو على حسب ما يتم الاتفاق عليه، وسوف نتعرف على ضوابط وكذلك طريقة حساب القرض التكميلي من البنك الأهلي الذي لا يقل أهمية عن تمويل شخصي قصير الأجل البنك الأهلي السعودي.
التمويل الإضافي من البنك الأهلي
أتاح البنك لبعض العملاء المنطبق عليهم بعض الشروط الأساسية الحصول على تمويل إضافي وتتلخص الشروط التي تم وضعها من قبل البنك في:
- يتم منح التمويل الإضافي في حالة زيادة راتب العميل، أو عدم وصول العميل للحد الأقصى للاستقطاع من الراتب.
- أن يكون العميل ضمن العملاء المحولين لرواتبهم عبر نظام سريع إلى البنك الأهلي.
- يجب ألا تقل مدة الخدمة في القطاع الخاص للسعوديين والمقيمين عن سنة كاملة، أما في حالة القطاع الحكومي للسعوديين فيمكن الحصول على التمويل بعد مرور شهر واحد من الخدمة، وللمقيمين بالقطاع الحكومي ضرورة المكوث على رأس العمل لمدة 3 أشهر على الأقل.
- يمكن الحصول على التمويل للسعوديين في حالة تحصلهم على راتب لا يقل عن 3000 ريال سعودي، وفي حالة المقيمين ينبغي أن يبدأ الراتب من 4 ألاف ريال للحصول على التمويل.
- يشترط للحصول على التمويل أن يبدأ عمر المتقدم من السعوديين من 18 عامًا وللمقيمين من 22 عام، مع ضرورة ألا يزيد عمر المتقدم وقت سداد آخر قسط مستحق عن 60 عامًا، وفي حالة المتقاعدين يصل العمر وقت آخر قسط إلى 75 عامًا.
- يمكن الحصول على التمويل بداية من 5000 ريال وحتى مليون ونصف ريال سعودي.
طريقة التقديم للحصول على التمويل الإضافي
ويمكن التقديم للحصول على القرض الإضافي من خلال التالي:
- الذهاب إلى موقع البنك الأهلي.
- اختيار التمويل الشخصي من قائمة الأفراد.
- الضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن.
- يطلب الموقع بعض المعلومات يجب إدخالها بكل دقة ومن ثم اختيار المنتج المراد الحصول عليه والضغط على كلمة إرسال.
- يتم مراجعة الطلب من قبل البنك والتواصل مع مقدم الطلب عبر الجوال المسجل.
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