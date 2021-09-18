- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1443 في المقال التالي
الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية يعد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المتقدمين لهذه الكلية وذلك من بعد ما تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي في الكلية وذلك حتي يتم يتقدم المقبولين إلي أجراء الأختبارات الطبية النهائية والمقابلة الشخصية.
نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية
قامت كلية الملك فهد الأمنية بعملية إصدار نتائج القبول المبدئي في الكلية وذلك لأن يحصل عليها جميع المتقدمين لهذه الكلية ويقوم المقبولين بمعرفة موعد الذهاب إلي أداء المقابلة الشخصية في الموعد المحدد لها حيث يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكل شخص في وقت غير الأخر.
الأوراق المطلوبة للمقابلة الشخصية
هناك العديد من الأوراق التي يجب علي جميع المقبولين القيام بتقديمها عند الذهاب إلي أداء المقابلة الشخصية في الكلية حيث تكون هذه الأوراق تبعاً للأتي:
- صورة من الهوية الوطنية مع إحضار الأصل.
- صورة من دفتر العائلة مع إحضار الأصل.
- يجب إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.
- أذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة يجب تقديم شهادة الاعتماد.
- يجب إحضار عدد ستة صور شخصية بقياس 4*6 بخلفية بيضاء.
- صورة من رقم الطلب ويتم الكتابة علية بخط واضح.
- يجب أن يقدم المتقدم ملف القبول ويتم طباعتة من خلال منصة أبشر للوظائف.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية
تستطيع القيام بعملية الاستفسار عن نتائج القبول في الكلية إلكترونياً وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للمنصة نتائج القبول.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد.
- تكتب رمز التحقق البشري.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك نتائج القبول في صفحة أخري بالموقع.
- تقوم بالضغط علي زر طباعة الرمز والاحتفاظ به لتقديمة في الكلية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.