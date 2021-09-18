رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1443

الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية يعد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المتقدمين لهذه الكلية وذلك من بعد ما تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي في الكلية وذلك حتي يتم يتقدم المقبولين إلي أجراء الأختبارات الطبية النهائية والمقابلة الشخصية.

نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية

قامت كلية الملك فهد الأمنية بعملية إصدار نتائج القبول المبدئي في الكلية وذلك لأن يحصل عليها جميع المتقدمين لهذه الكلية ويقوم المقبولين بمعرفة موعد الذهاب إلي أداء المقابلة الشخصية في الموعد المحدد لها حيث يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكل شخص في وقت غير الأخر.

الأوراق المطلوبة للمقابلة الشخصية

هناك العديد من الأوراق التي يجب علي جميع المقبولين القيام بتقديمها عند الذهاب إلي أداء المقابلة الشخصية في الكلية حيث تكون هذه الأوراق تبعاً للأتي:

صورة من الهوية الوطنية مع إحضار الأصل.

صورة من دفتر العائلة مع إحضار الأصل.

يجب إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.

أذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة يجب تقديم شهادة الاعتماد.

يجب إحضار عدد ستة صور شخصية بقياس 4*6 بخلفية بيضاء.

صورة من رقم الطلب ويتم الكتابة علية بخط واضح.

يجب أن يقدم المتقدم ملف القبول ويتم طباعتة من خلال منصة أبشر للوظائف.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية

تستطيع القيام بعملية الاستفسار عن نتائج القبول في الكلية إلكترونياً وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: