برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية بصندوق تنمية الموارد البشرية 1443، فقد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال حسابه الرسمي علي منصة تويتر عن توافر بعض الشروط الخاصة التي يمكن من خلالها أن يستفيد أصحاب الشهادات المهنية الاحترافية، فمن خلال هذا البرنامج تستطيع القوى العاملة الوطنية داخل المملكة العربية السعودية من الحصول على الكثير من الشهادات الاحترافية والتي تكون معتمدة بعدد من المجالات المهنية والتي يحتاج إليها سوق العمل الفعلي، مما يساعد علي زيادة كفاءة العاملين بالقطاعين سواء العام أو الخاص، وسوف نوضح لكم تفاصيل الشروط الخاصة بالتسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية بصندوق تنمية الموارد البشرية.

شروط التسجيل في دعم الشهادات المهنية الاحترافية

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب توافرها عن التسجيل حتي يتم الموافقة علي الاستحقاق، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المستفيد من المواطنين السعوديين أو السعوديات، سواء كان العمل الخاص بهم في القطاع العام أو الخاص، أو أن يكون من الباحثين عن عمل.

لابد وأن تكون الشهادة من بين الشهادات التي تكون معتمدة من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية.

يجب أن يكون التاريخ الخاص بالحصول على الشهادة تاريخ مسبق لاعتماد الشهادة من جانب برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية بهدف.

لابد وأن يقر الشخص المستفيد بعدم توجه جهة العمل التي يتبع لها بدفع التكاليف الخاصة بالشهادة الحاصل عليها.

يشترط ألا يتعدى الطلب الخاص بتعويض التكاليف أكثر من عدد شهادتين فقط للمستفيد الواحد.

من شروط التسجيل أن تكون الشهادة المهنية بمدة صالحة وليست منتهية، علي أن لا تتعدى التاريخ الخاص باعتماد الشهادة عن مدة ستة أشهر.

لا يقوم صندوق هدف يتحمل مصاريف رسوم العضوية سواء كانت هذه المصاريف إلزامية أو غير إلزامية للشهادة.

لا يتم إرفاق أي فواتير مرتبطة برسوم العضوية لأي شهادة كانت معتمدة.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

يتم التقديم والتسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية من خلال الدخول علي منصة هدف طاقات، واختيار البرنامج ثم تسجيل البيانات المطلوبة.