نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 13 في السعودية في مكتبة جرير ومتجر اكسترا في المقال التالي
سعر ايفون 13 في السعودية ، يزداد البحث في المملكة العربية السعودية عن أسعار هواتف ايفون ١٣منذ ان اطلقت الشركة العالمية أبل خلال الحفل السنوي الذي اقيما في مدينة كاليفورنيا الامريكية مجموعة من هواتف ايفون 13 الذكية في مختلف الإصدارات. حيث يحمل كال اصدار العديد من الخصائص والمزايا المبهرة وحسب خبراء سيصبح هاتف ايفون 13 الأكثر مبيعا خلال هذا العام الجاري نظرا للتكنولوجيا المتطورة التي تحوزها جميع هواتف ايفون الجديدة، وقد تم اصدار سلسلة هواتف ايفون 13 وايفون 13 ميني، وايفون 13 برو، وايفون 13 برو ماكس بمزايا خيالية. ومن خلال الأسطر التالية من هذا المقال سنتعرف على سعر هاتف ايفون 13 الجديد في المملكة العربية السعودية.
سعر ايفون 13 في السعودية جرير
أعلنت شركة ابل الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصال عن هاتف iPhone 13 الجديد بجميع الطرازات بدا البحث يزداد عن سعر ايفون 13 في جرير بالمملكة العربية السعودية، ويبدا سعر أيفون 13 من 699 دولارا، اما بخصوص اسفون 13 برو فوصل سعره إلى 999 دولارا، فيما يبدا سعر ايفون 13 برو Max 1099 دولارا، وفيما يلي كافة أسعار ايفون 13 على مكتبة جرير السعودية:
- نسخة 128جيغابايت بلغ سعر ايفون 13 3000 ريال
- سعر ايفون 13 برو بسعة 128جيغابايت من 3750 ريال سعودي
- كما أن سعر هاتف ايفون برو ماكس نسخة 128جيغابايت في المملكة العربية السعودية بلغ 1100 ريال سعوي
- يبدا سعر أيفون 13 ميني النسخة الأقل من 2625 ريال
اكسترا سعر جوال ايفون 13 برو max
بعد اعلان شركة أبل العالمية عن الجيل الجديد من هواتفها النقالة الذكية لعام 2021 والتي شملت جميع إصدارات هاتف ايفون 13، نشر متجر اكسترا في السعودية سعر ايفون 13 برو max وكانت الأسعار كالتالي:
- ايفون 13 برو ماكس 5 جي للنسخة الأقل اللون رصاصي داكن بلغ سعره 5199 ريال سعودي
- iPhone 13 Pro Max 5g نسخة 256 جيجا ويحمل لون أزرق سييرا وصل سعره 5699 ريال.
- باللون الذهبي وبسعر 5699 ريال سعودي تم بيع أيفون 13 برو ماكس 5 جي للنسخة 256 جيجا.
- أبل أيفون 13 برو ماكس نسخة 512 جيجا، اللون رصاصي داكن وصل سعره في متجر اكسترا السعودية 5699 ريال سعودي مع إمكانية الشراء بالتقسيط.
- باللون أزرق سييرا بيع ايفون 13 برو ماكس 5 جي نسخة 1 تيرابايت بسعره من 6699 ريال سعودي.
مواصفات ايفون 13
- مزود بمعالج آبل الجديد A15 Bionic
- الشاشة ممتازة من الجيل الجديد تدعم تقنية ProMotion مع إمكانية تغير تردد الشاشة تلقائيا حتى 120 هرتز.
- الكاميرا تتميز بحصولها على دعم وضع التصوير السينمائي Cinematic mode.
- كذلك يحتوي على دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
- توفير تقنية Wi-Fi 6.
- التصميم بإطار من الفولاذ كما يحتوي على بحواف مسطحة وشاشة مغطاة بطبقة من السيراميك للحماية من الخدوش والصدمات.
- يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68.
- توفير سعة تخزينية 1 تيرابايت لأول مرة.
- علاوة على ذلك، كاميرا ايفون 13 تدعم وضع تصوير الماكر مع دعم التقريب البصري حتى 6x.
- توفر بطارية في ايفون 13 أطول في مدة التشغيل بحوالي ساعة ونصف عن هاتف أيفون 12
- كما يتوفر هاتف iPhone 13 على أربعة ألوان متنوعة تشمل الذهبي والأزرق والأسود والفضي.
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