سعر ايفون 13 في السعودية في مكتبة جرير ومتجر اكسترا

سعر ايفون 13 في السعودية ، يزداد البحث في المملكة العربية السعودية عن أسعار هواتف ايفون ١٣منذ ان اطلقت الشركة العالمية أبل خلال الحفل السنوي الذي اقيما في مدينة كاليفورنيا الامريكية مجموعة من هواتف ايفون 13 الذكية في مختلف الإصدارات. حيث يحمل كال اصدار العديد من الخصائص والمزايا المبهرة وحسب خبراء سيصبح هاتف ايفون 13 الأكثر مبيعا خلال هذا العام الجاري نظرا للتكنولوجيا المتطورة التي تحوزها جميع هواتف ايفون الجديدة، وقد تم اصدار سلسلة هواتف ايفون 13 وايفون 13 ميني، وايفون 13 برو، وايفون 13 برو ماكس بمزايا خيالية. ومن خلال الأسطر التالية من هذا المقال سنتعرف على سعر هاتف ايفون 13 الجديد في المملكة العربية السعودية.

سعر ايفون 13 في السعودية جرير

أعلنت شركة ابل الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصال عن هاتف iPhone 13 الجديد بجميع الطرازات بدا البحث يزداد عن سعر ايفون 13 في جرير بالمملكة العربية السعودية، ويبدا سعر أيفون 13 من 699 دولارا، اما بخصوص اسفون 13 برو فوصل سعره إلى 999 دولارا، فيما يبدا سعر ايفون 13 برو Max 1099 دولارا، وفيما يلي كافة أسعار ايفون 13 على مكتبة جرير السعودية:

نسخة 128جيغابايت بلغ سعر ايفون 13 3000 ريال سعر ايفون 13 برو بسعة 128جيغابايت من 3750 ريال سعودي كما أن سعر هاتف ايفون برو ماكس نسخة 128جيغابايت في المملكة العربية السعودية بلغ 1100 ريال سعوي يبدا سعر أيفون 13 ميني النسخة الأقل من 2625 ريال

اكسترا سعر جوال ايفون 13 برو max

بعد اعلان شركة أبل العالمية عن الجيل الجديد من هواتفها النقالة الذكية لعام 2021 والتي شملت جميع إصدارات هاتف ايفون 13، نشر متجر اكسترا في السعودية سعر ايفون 13 برو max وكانت الأسعار كالتالي:

ايفون 13 برو ماكس 5 جي للنسخة الأقل اللون رصاصي داكن بلغ سعره 5199 ريال سعودي

iPhone 13 Pro Max 5g نسخة 256 جيجا ويحمل لون أزرق سييرا وصل سعره 5699 ريال.

باللون الذهبي وبسعر 5699 ريال سعودي تم بيع أيفون 13 برو ماكس 5 جي للنسخة 256 جيجا.

أبل أيفون 13 برو ماكس نسخة 512 جيجا، اللون رصاصي داكن وصل سعره في متجر اكسترا السعودية 5699 ريال سعودي مع إمكانية الشراء بالتقسيط.

باللون أزرق سييرا بيع ايفون 13 برو ماكس 5 جي نسخة 1 تيرابايت بسعره من 6699 ريال سعودي.

مواصفات ايفون 13