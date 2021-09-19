نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد اجازة اليوم الوطني 1443/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني للمملكة فى الثالث والعشرون من سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي ويعود هذا اليوم الي المرسوم الملكي الصادر عام 1315 هجرية من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود بتغير اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد الى المملكة العربية السعودية ويعتبر اليوم الوطني من اهم الاعياد داخل السعودية حيث تقام الاحتفالات و الفاعليات داخل كافه انحاء المملكة كما يعتبر عطلة رسمية للمدارس وللموظفين داخل المملكة و اعلنت هيئة الترفية عن هوية شعار اليوم الوطني 91 ( هي لنا دار ) وقد اعلنت المملكة العربية السعودية عن تفاصيل إجازة اليوم الوطنى السعودي ال 91 للعام 1443 هجريا

موعد اجازة اليوم الوطني للطلاب و المعلمين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة ذكرى اليوم الوطني للطلاب و المدرسين يومى الأربعاء والخميس القادم الموافق 22 و 23 سبتمبر لعام 2021

عطلة اليوم الوطني للقطاع العام والخاص

كما اعلنت الوزارة ان الخميس الموافق 23 سبتمبر إجازة رسمية لموظفي الحكومة و موظفي القطاع الخاص و الربحي بمناسبة اليوم الوطني السعودي وقامت الوزارة بتمديد إجازة اليوم الوطني لتشمل يومى الجمعة والسبت ايضا

هوية اليوم الوطني لعام 1443

وينتظر المواطنين بالمملكة الاحتفال باليوم الوطني فى السادس عشر من شهر صفر للعام 1443 هجريا حسب تقويم أم القرى ويفصلنا ايام قليلة على احتفالات العيد الوطني

و اعلنت الهيئة العامة للترفيه عن هوية اليوم الوطني للدولة تحت شعار هي لنا دار وذلك من خلال دور الهيئة الرسمي لتوحيد الاحتفال بين جميع القطاعات الرسمية و الهيئان الوطنية وجميع الجهات الحكومية و الخاصة داخل المملكة

واعلنت الهيئة العامة للترفية انها استلهمت هوية شعار العيد الوطنى السعودي من المشاريع الضحمة التى تنفذها المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على البحر الاحمر ونيوم وذا لاين و مترو الرياض ومشروع القدية والبرنامج الوطنى للطاقة المتجددة ومبادرة السعوديه الخضراء والقمر الصناعي شاهين سات وبرنامج تطوير الدرعية التاريخي

وقد طلب الهيئة من جميع الجهات توحيد هوية العيد الوطني السعودي للاحتفاء بالعيد الوطنى