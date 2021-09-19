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عمر شويل - جدة كلية الملك خالد العسكرية أعلنت عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية، مشيرة إلى أنه يمكن لكافة المتقدمين والذين تم قبولهم مبدئياً الاستعلام عن نتائج القبول النهائي. برقم الطلب والهوية الوطنية، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالكلية، من أجل التعرف على الخطوات التالية المطلوب القيام بها لإتمام عملية القبول النهائي بالكلية والتعرف على باقي الاجراءات المطلوبة حتى اتمام القبول النهائي بها.

كلية الملك خالد العسكرية: نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية

أتاحت كلية الملك خالد العسكرية، الاستعلام عن نتائج القبول النهائي من حملة الشهادة الجامعية وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع كلية الملك خالد العسكرية.

اختيار نتائج القبول، ثم يتم إدخال رقم الطلب ثم الهوية الوطنية وبعدها يتم الضغط على عرض.

التخصصات الجامعية المطلوبة :-

هناك مجموعة من التخصصات الجامعية التي عادة ما تطلبها الكلية بشكل سنوي وكل عام، وهذه التخصصات تتنوع ما بين تخصصات طبية، وتخصصات صحية، تخصصات هندسية وغيرها من التخصصات الجامعية وذلك كما هو موضح كالتالي:-

تخصصات الطب تخصصات غير طبيب تخصصات هندسية طب عام علوم مختبرات هندسة كهربائية طبيب اخصائي حاصل على الزمالة. صيدلة هندسة ميكانيكية أشعة هندسة مدنية تقنية اجهزة طبية حيوية هندسة معمارية أخصائي علم نفس هندسة صناعية هندسة مساحية هندسة كيميائية هندسة الكترونيات تخصصات الطيران تخصصات الحاسب الالي التخصصات الادارية إدارة مطارات علوم حاسب آلي إدارة أعمال إدارة سلامة الطيران هندسة حاسب آلي محاسبة إدارة مراقبة جوية هندسة حاسب آلي شبكات موارد بشرية هندسة برمجيات نظم معلومات أمن معلومات تخصصات الإعلام تخصصات الشرعية الترجمة / أخرى اعلام رقمي شريعة انجليزي ، فرنسي قانون (انظمة)، تقنيات التعليم، جيوماتكس

وتعد كلية الملك خالد العسكرية واحدة من أهم الكليات العسكرية بوزارة الحرس الوطني في المملكة والمعنية بتوفير احتياجات القوات المسلحة السعودية من الأفراد المقاتلين من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وأيضاً من حملة الشهادات الجامعية من التخصصات التي ذكرناها من قبل.

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، حتى يمكن قبولهم بالكلية، ويجب على الطالب استيفاء كل هذه الشروط، حتي ينال فرصة الالتحاق بها.