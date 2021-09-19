تسجيل دخول برنامج وصول للسيدات السعوديات داخل المملكة 1443، حيث تبحث الكثير من السيدات داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل الإلكتروني في منصة وصول، حيث تعد منصة وصول هي احدي المنصات الإلكترونية التي من خلالها يتم تقديم يد المساعدة للنساء من أجل تسهيل نزولها الي سوق العمل والاتجاه من والي العمل بسهولة ويسر مما يهدف بشكل عام الي تقليل نسب البطالة بين السيدات السعوديات داخل المملكة، ويخضع تنفيذ برنامج وصول من خلال رقابة صندوق الموارد البشرية بالاشتراك مع خدمات التوصيل مثل أوبر أو كريم، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل دخول برنامج وصول.

تسجيل دخول برنامج وصول للسيدات 1443

من خلال تسجيل دخول برنامج وصول يتم تسهيل عمل المرأة بالقطاعات الخاصة من خلال التنقل بين المنزل ومكان جهة العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي علي تخفيف مصاريف التنقل وتقليل بعضاً من الصعوبات التي تواجه البعض داخل المواصلات من وإلى محل العمل، علي أن يتم التسجيل بالخطوات التالية:

يتم التسجيل أولا بالدخول علي موقع المنصة الإلكترونية وهو موقع وصول.

تختار كل سيدة الضغط علي كلمة انضمي الآن من داخل الموقع.

وبعدها يتم الذهاب الي اختيار البوابة الوطنية للعمل طاقات.

يجب اختيار إنشاء حساب جديد من داخل الموقع بأعلي قائمة الصفحة.

ثم يتم اختيار كلمة “برامجنا”.

وسوف تظهر حالة الشخص والتي توضح مدي التأهل للتسجيل.

ثم بعدها يجب أن تحدد كل سيدة موقع المنزل والعمل من علي الخريطة.

الضغط علي موافقة الشخص علي الشروط والأحكام.

وأخيراً الضغط علي التسجيل بالبرنامج وسوف يتم تفعيل البرنامج خلال أربعة وعشرون ساعة علي تطبيق أوبر وكريم.

شروط برنامج وصول للتسجيل

يتم التسجيل في برنامج وصول ولكن بعد توافر عدد من الشروط التي يحددها البرنامج والتي تسري علي جميع المشتركات، ومن هذه الشروط: