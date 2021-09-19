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عمر شويل - جدة استعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة 1443 في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا الأمر يعتبر مهم بالنسبة للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السُّعُودية حيث أنه من الممكن الاحتياج لهذه الإقامة في أي وقت وأي مكان يذهب إليه داخل المملكة العربية السُّعُودية ويمكن لأي مواطن أن يقوم بالاستعلام الإلكتروني بواسطة الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه بواسطة مقالنا هذا.

استعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة 1443

لقد أتاح موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية خدمة الاستعلام عن هُوِيَّة مقيم برقم الإقامة وذلك بواسطة إتباع الخطوات الآتية:

لا بد من الّذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل السُّعُودية.

وبعد الدخول يقوم المواطن بعمل تسجيل في وزارة العمل.

بعد ذلك سوف تظهر القائمة الرئيسية يتم من خلالها اختيار الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم الضغط على زر خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

القيام بتدوين رَقَم الإقامة.

تدوين رمز التحقق والتأكد من صحته.

الضغط على أيقونة بحث.

وبعدها يتم عرض جميع البيانات التي تخص المقيم.

كيفية الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة

يستطيع المواطن المقيم في المملكة العربية السُّعُودية القيام بالاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة وأيضاً معرفة تاريخ انتهائها بواسطة موقع أبشر وذلك يكون ببعض الخطوات البسيطة وهي تتمثل في الآتي:

الولوج إلى موقع أبشر الإلكتروني.

ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى حساب أبشر أعمال.

سوف يتم استلام رسالة حتى يتم التحقق من هُوِيَّة المواطن تحتوي على رمز التحقق.

بعدها يقوم المواطن بتدوين رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

ثم الضغط على أيقونة خدماتي.

الضغط على زر خِدْمَات الجوازات.

ثم النقر على أيقونة استعلام عن صَلاحِيَة الإقامة.

تدوين رَقْم الهُوِيَّة ورمز التحقق.

وبعد ذلك سوف تظهر جميع البيانات التي تخص المقيم وهي مثل (تاريخ الإقامة، موعد تجديد الإقامة) ويجب على كل مواطن مقيم بالمملكة الالتزام بموعد تجديد الإقامة حتى لا يتعرض لدفع غرامات التي تم فرضها على المقيمين.

كم غرامة عدم تجديد الإقامة

عندما يتأخر المواطن المقيم في المملكة العربية السُّعُودية عن موعد تجديد الإقامة فعلية القيام بدفع غرامة مالية تقدر 500 ريال سعودي وذلك يكون في حالة التأخر عن تجديد الإقامة لمدة ثلاث أيام وإذا تم التأخر ثانية سوف يتم مضاعفة المبلغ إلى 1000 ريال سعودي وإذا تم التأخر لمدة أطول والتأخر لرابع سوف يتم ترحيل المواطن إلى بلاده وقبل الترحيل يتم دفع غرامة تقدر 1000 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب للمقيمين بالمملكة

من الممكن أن يقوم المواطن الذي يقيم في المملكة العربية السُّعُودية عن إذا كان قد تم فيه بلاغ هروب أم لا بواسطة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني وذلك بإتباع بعض الخطوات الميسرة والبسيطة التي تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم الضغط على زر خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

يقوم بعد ذلك المواطن بتدوين رَقَم الإقامة أو رَقَم الحدود أو رَقَم الجواز الخاص به.

وأخيراً سوف يتم ظهور كافة المعلومات التي تخص المواطن المقيم ومعرفة سواء كان قد تم فيه بلاغ هروب أم لا.

وفي نهاية مقالنا ؛ نكون قد تعرفنا على استعلام هُوِيَّة مقيم برقم الإقامة وأيضاً تعرفنا على كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة وقمنا بذكر قيمة الغرامة التي تم فرضها على المقيمين عند التأخر عن تجديد الإقامة ، وتعرفنا أيضاً عن بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.