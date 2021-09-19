نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط سند بن سلمان للزواج وخطوات التسجيل في مبادرة سند وأهدافها ومبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط سند بن سلمان للزواج وخطوات التسجيل في سند، حيث أن مبادرة سند هي مبادرة جديدة قام بتقديمها محمد بن سلمان حديثا، وهي مبادرة مقدمة للمتزوجين حديثا، وهدفها الأساسي والذي صممت لأجله هو تخفيف أعباء الزواج على الأهل، وتعد هذه المبادرة مبادرة إجتماعية تم إطلاقها لمساعدة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ومساندتهم على الظروف المعيشية الصعبة، وتقليل الحمل الذي بزيد عند الزواج، واليوم سنقوم بشرح أهم شروط هذه المبادرة وطريقة التقديم بها وأهدافها أيضا.

شروط سند بن سلمان للزواج

مبادرة سند هي مبادرة إجتماعية تم إطلاقها لتخفيف الأعباء على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهناك أيضا خطوات التواصل مع الديوان الملكي السعودي وطلب سداد الديون ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست فقط مساعدة مادية، ولكنها تقدم أيضا الدعم المعرفي من خلال المبادرة الثقفية التي يجب على المستفيد حضورها، وللإستفادة من هذه المبادرة تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الحصول على الدعم، وأهم هذه الشروط هي :

يأتي في أول الشروط هو المؤهل الدراسي، حيث تم وضع شرط أنه أقل مؤهل دراسي يتم الموافقة عليه هو الثانوية العامة.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمستفيد لا يزيد عن أربعة آلاف ريال سعودي

يجب أن يكون كلا من الزوجين حامل للجنسية السعودية

ان لا يقل عمر الزوج عن عشرين عاما ولا يزيد عن أربعون عاما.

بالنسبة للزوجه يجب ألا يقل عمرها عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عاما.

يجب أن يكون هذا الزوج هو الأول لكلا الزوجين.

ويجب أن يتم حضور الدورة التثقيفية عن الوعي المالي وأن يتجاوزها بأكثر من ستين بالمئة.

ويشترط ألا يزيد مهر الزوجة عن خمسين ألف ريال سعودي.

يجب ألا يكون قد مر زيادة عن عام من تاريخ عقد الزواج.

وتكون الأولوية في هذه المبادرة للأيتام وأبناء الشهداء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

خطوات التجسيل بمبادرة سند

يعتبر التسجيل في مبادرة سند موضوع سهل حدا ولا يحتاج لكثير من المجهود والتعب وأهم هذه الخطوات هي :

أهمية حضور الدورة التثقيفية

فقد كان من أهم الشروط للحصول على مبادرة سند للمساعدة في أعمال الزواج هو حضور الدورة التثقيفية التي تتبع المبادرة ويجب أيضا إجتيازها بنسبة 60٪، وقد تم وضع هذا الشرط ليتم تحقيق الهدف الأخر من المبادرة وهو تقديم الدعم المعرفي أيضا لكلا الزوجين، بحيث يعمل هذا الشرط على جعل المقبل على الزواج لديه معرفة أكثر ووعي أكثر يساعده على التحسين من وضعه المادي وجعله أكثر إستقرارا.

أهداف مبادرة سند بن سلمان للزواج

تهدف أولاً إلى الاستقرار الأسري، والقيام بتشجيع جميع الشباب على الزواج.

وكذلك مساعدة الأفراد غير القادرين على الزواج بالتفكير في الزواج، ومساندتهم في بناء أسرة مستقرة.

كما تهدف لبث روح السعادة على المواطنين بالمملكة ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وكذلك إقامة حياة كريمة، واستقرار اسري.

زيادة المعرفة لدي الشباب والوعي، وإيصال الدعم للمستحقين، والسعي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

المبلغ الذي يتم تقديمه من خلال مبادرة دعم سند للزواج

كما إنه عندما يتم توافر جميع الشروط التي تم ذكرها سابقاً في الأعلى وكذلك القيام بالتقدم للحصول على مبادرة دعم سند بن سلمان للزواج. يتم صرف للزوجين مبلغ الدعم المالي من المبادرة والذي من الممكن أن تصل قيمته بحد أدنى إلى عشرين أل ريال سعودي. كما إنه من الجدير بالذكر أنه يتم دفع هذا المبلغ من دون دفع أي من الزوجين أي رسوم نهائياً.