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عمر شويل - جدة الموعد المقرر لبدء دوام البنوك بعد إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية 1443 الرسمية، يعتبر اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية من أيام الإجازة الرسمية في المملكة منذ عام 2005م، حيث تقام فيه الاحتفالات ويتم دعوة الكثير من رؤساء الدول والشخصيات المهمة لحضور هذا اليوم، فاليوم الوطني يعتبر إجازة رسمية لجميع الأشخاص المتواجدون على أرض المملكة العربية السعودية، ولكن يتساءل سكان المملكة الموعد المقرر لبدء دوام البنوك بعد إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية 1443 الرسمية.

التاريخ المقرر لليوم الوطني السعودي بالمملكة

قد تم الإعلان عن التاريخ المقرر لليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية من قبل وزارة الخدمة المدنية، حيث حددت أن يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر للعام الحالي 2021م والموافق 16 صفر 1443ه هو الموعد الرسمي للإجازة الرسمية.

الموعد المقرر لبدء دوام البنوك

موعد بدء دوام البنوك بعد إجازة اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية

إجازة اليوم الوطني السعودي هي إجازة ليوم واحد فقط، حيث وافقت إجازة هذا اليوم يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، وتم ضم يومي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعيا.

لذلك أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أن دوام البنوك وجميع الهيئات الحكومية سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021 – 19 صفر 1443ه.

الموعد المقرر لبدء دوام البنوك نبذة عن أهمية اليوم الوطني السعودي

يعتبر اليوم الوطني السعودي من الأيام التي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك تخليدًا لذكرى توحيد مملكتي نجد والحجاز وملحقاتها وتغيير اسمهم إلى المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

حيث صدر في 17 جمادي الأول 1351ه – 19 سبتمبر 1932م أمر ملكي بأن يوم الخميس 21 جمادي أول 1351 ه – 23 سبتمبر 1932م هو يوم الرسمي الاحتفال باليوم الوطني السعودي، ويتم الاحتفال بهذا اليوم التاريخي سنويًا.

مؤسسة النقد العربي السعودي

تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الرسمية والمسؤولة عن القيام بجميع الأعمال والمهام المصرفية الحكومية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيس هذه المؤسسة في عام 1372ه والموافق لعام 1952م.

وتتلخص مهام هذه المؤسسة في:

سك العملة السعودية من ثم القيام بطباعتها.

إدارة احتياطات المملكة من العملة الأجنبية.

الحفاظ على أسعار الصرف داخل المملكة.

مراقبة جميع المصارف التجارية داخل المملكة.

مراقبة التأمين التعاوني في المملكة.

وغيرها من المهام والوظائف الهامة التي تقع على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأخيرًا يعتبر اليوم الوطني السعودي من الأيام التي غيرت مصير المملكة العربية السعودية بشكل كبير للأفضل، لذا فهو من أيام الإجازة التي تشهد الكثير والكثير من الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة.