نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هافال H6 موديل 2022 بـ600 ريال شهريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت عروض تقسيط هافال H6 موديل 2022 في السعودية لتتيح لعشاق سيارات الدفع الرباعي امتلاك واحدة من السيارات الصينية المشهود لها بالكفاءة والقوة بفضل محركها التيربو وبالرغم من أن عمر شركة هافال قصير نسبيًا مقارنة بغيرها من شركات السيارات الصينية والأوروبية والأمريكية إلا أنها تمكنت في أقل من 10 سنوات في إطلاق 9 نسخ من سيارة هافال اتش فضلًا عن 5 موديلات من هافال إف وهافال إم.

مواصفات هافال h6 موديل 2022

تأتي سيارة هافال اتش 6 موديل 2022 مع محرك تيربو GW4C20NT بخاصية ايكو بوست بسعة 2.0 لتر مزدوج الكلاتش وبقوة 201 حصان، بنظام دفع رباعي مستمر بـ16 صمامًا فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 320 نيوتن، مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات وفتحة سقف بانوراما ومقاعد جلد قابلة للتعديل الكهربائي.

وتأتي هافال اتش 6 موديل 2022 كذلك بثلاثة أنظمة من القيادة وهي النمط العادي والقيادة فوق الثلج وكذلك القيادة على الطريق الطينية مع شاشة ترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الوسائط المتعددة ورادار سرعة يتيح التحكم الذكي في السرعة مع فرامل الطورائ التلقائية من خلال خاصية الكشف عن المشاه امام الطريق.

أيضا تتميز هافال اتش 6 موديل 2022 بوجود نظام التحذير من الإصطدام الخلفي وكاشف النقط العمياء مع خاصية التنبيه عند الخروج عن المسار، مع فتحة سقف بانورامية وجنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة بتصميم رياضي و شبابي مع غطاء محرك مدمج مع أضواء أمامية LED ذات شكل عصري وذكي.

سعر هافال اتش 6 موديل 2022

يبلغ سعر هافال H6 بريميوم 2022 في السعودية حوالي 89 ألف ريال بدون إضافة الضريبة المضافة فيما يصل سعر هافال اتش بريميوم 2022 شاملا الضريبة حوالي 102 ألف ريال في حالة الشراء النقدي من الوكيل أو من الموزع الرسمي لسيارات هافال في السعودية.

تقسيط هافال اتش 6 بريميوم 2022

يمكن تقسيط هافال H6 بريميوم 2022 في السعودية بقسط شهري يصل إلى 600 ريال على 60 شهرًا ليصبح إجمالي المبلغ المسدد في الأقساط 36 ألف ريال ويتم توزيع باقي الثمن على دفعتين الدفعة الأخيرة منهم لا تزيد عن 40 % من ثمن السيارة أي في حدود 36 ألف ريال هي الأخرى والباقي يتم سداده عند بداية التقسيط.