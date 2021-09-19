نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة 1443 وتاريخ انتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد موضوع استعلام عن صلاحية هوية مقيم من أكثر المواضيع الهامة التي يُجرى البحث عليها على محرك البحث الشهير “جوجل” بصورة مستمرة بجانب الإستفسار عنها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر”، ويهتم الملايين من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم من خلال زيارة الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية التي تقدم مئات الخدمات الإلكترونية لكلاً من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة على موقعها الرسمي، وقد زاد الحرص من جانب المقيمين بالإهتمام بمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة منذ أن فرضت الحكومة السعودية غرامات وعقوبات على كل من يتأخر عن تجديد صلاحية إقامته بعد انتهائها بثلاث أيام، وفي حالة ما إذا تجاهل المقيم تجديد الإقامة في الموعد المحدد سوف تُفرض عليه غرامات مالية وفي حالة التعمد في ارتكاب المخالفة ستفرض عليه السلطات السعودية قرارات صارمة قد تصل به إلى الترحيل خارج المملكة على الفور، ونوضح لكم في هذه المقالة عبرموقعنا “ثقفني” خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فإلى نص المقال.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

يُمكن للوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم والإستعلام عن صلاحيتها بخطوات بسيطة، فقط اتبع الآتي:

أولاً عليك كمقيم الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني .

. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع فقط اكتب اسمك أو رقم الهوية وكلمة المرور.

ثالثاً قم بكتابة رمز التحقق.

رابعاً اختر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

خامساً قم بكتابة رقم الإقامة ورمز التحقق حتى تظهر لك كافة المعلومات عن إقامتك.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

كما بينا لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن صلاحية إقامتكم على موقع أبشر نوضح لكم الآن كيفية الإستعلام عن تاريخ صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فقط عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم اتباع ما يلزم من خطوات كنا قد وضحناها في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر قم بالإطلاع عليه.

غرامات تأخير تجديد الإقامة

يحرص الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية بتحديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم في موعدها وعدم تجاوز هذا الموعد حيث أنه عند تأخر المقيم في تجديد صلاحية الإقامة الخاصة به في الموعد المحدد يتم فرض غرامات مالية عليه نوضحها لكم كالتالي:

عند تأخر المقيم في تجديد تصريح الإقامة الخاصة به يتم فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ريال سعودي.

وفي حالة تأخره للمرة الثانية يتوجب على المقيم دفع ألف ريال سعودي.

وفي حالة التعمد في عدم تجديد تصريح الإقامة يتم ترحيل المقيم خارج المملكة فوراً.

وقد اتخذت المديرية العامة للجوازات هذه القرارات حتى تضع حداً لكل من يتأخر عن تجديد إقامته في إطار رؤية المملكة العربية السعودية وطن بلا مخالفات.

شروط تجديد هوية المقيم

لا يتمكن المقيم بالمملكة العربية السعودية تجديد صلاحية الإقامة الخاصة به إلا بعد توافر شروط محددة فيه نوضحها لكم كالتالي:

أولاً قم بدفع وسداد كافة الرسوم المطلوبة لتجديد صلاحية الإقامة.

ثانياً في حالة وجود مخالفات مرورية غير مدفوعة فقط قم بدفعها كاملة.

ثالثاً لا بد أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم ساري وغير منتهى.

رابعاً أن يكون المقيم موجود داخل المملكة وقت التجديد.

وفي حالة توافر هذه الشروط يستطيع المقيم تجديد صلاحية إقامته بدون أي مشاكل وبخطوات إلكترونية بسيطة بدون أي تعقيد.

استعلام عن هوية مقيم عبر وزارة الموارد البشرية

هناك طريقة أخرى يُمكنك من خلالها التعرف على صلاحية الهوية من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فقط اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى ينبغي عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع ثم ابحث عن الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً اضغط على خدمة الإستعلام عن صلاحية العامل الوافد.

رابعاً قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة أو رقم الحدود والبيانات الأخرى.

خامساً اضغط على بحث حتى تظهر لك كافة البيانات عن صلاحية الهوية الخاصة بك.

وفي نهاية مقالنا اليوم نود أن نكون قد كتبنا ووضحنا كافة المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع، وننتظر كافة أسئلتكم واستفساراتكم بشأن هذا الموضوع وسنرد عليه بإجابات وافية فقط قم بترك تعليق بالأسفل بكل أسئلتك