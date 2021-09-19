أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 2021

المساعدة المقطوعة هى أحدى المساعدات المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبعض المواطنين السعوديين، فيتم صرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة فقط خلال العام، ويتم تحديد المبالغ المستحقة لكل أسره على حسب أحتياجات الاسرة وعدد أفرادها، وسوضح لكم الأن طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، بالاضافة إلى أسماء المستفيدين منها.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 2021 برقم الطلب

أصبح البحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها من أبرز الأهتمامات التي تشغل عقول الكثير من السعوديين اليوم، فعلى الرغم من توضيح وزارة الموارد البشرية قرب موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، إلا أنه حتى الأن لا توجد أي معلومات عن موعد الصرف او أسماء المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت.

تسجيل الدخول.

ادخال اسم المستخدم والرقم السري.

الضغط على زر تسجيل دخول.

اختيار الخدمات الالكترونية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

تسجيل رقم السجل المدني ورقم الطلب.

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

الضغط على زر البحث.

سيظهر أمامك الآن الرد على طلبك سواء بالموافقة أو الرفض.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة فى السعودية

عدم أمتلاك المستفيد محال تجاري أو عقار بأسمه.

ألا يكون لدية سجل تجاري بأسمه.

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

أن يكون مقيم على أراضي السعودية.

ألا يكون قد غادر السعودية ثلاثة أشهر متتالية.

المساعدة المقطوعة مقدمة للمرأة المطلقة أو الأرملة.

تقدم المساعدة المقطوعة لأصحاب الأعاقة الجزئية أو الكلية.

المساعدة المقطوعة تصرف لأسر السجناء.

من حق المرأة التي تعيل أسرة بدون زوجها الحصول على المساعدة المقطوعة.

الأسر الفقيرة في السعودية تحصل على المساعدة المقطوعة.

للحصول على المساعدة المقطوعة يقدم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقية المواطن مبالغ المساعدة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمساعدة الضمان الاجتماعي فى السعودية وطريقة الاستعلام عنها وموعد صرفها، بالاضافة إلى شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، والان نحن فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.