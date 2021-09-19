نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا للمسافرين بالمملكة في المقال التالي

طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا، قامت المملكة السعودية، باعتماد ست لقاحات لدخول السعودية وذلك من خلال المكتب التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض وهو من الشروط الأساسية لدخول الرياض، وهذا الأمر يحافظ على حقوق العمال المصرية، وأكدت وزارة الصحة داخل المملكة السعودية أنه ينبغي على المواطن أن يحصل علي جرعة تنشيطية من إحدى القاعات التي تم اعتمادها بعد الوصول إلى المملكة، وبالتالي يقوم المواطن بالتسجيل بشكل مبدئي اللقاح الذي حصل عليه من خلال موقع وزارة الصحة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا بالتفصيل. موافقة شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة خطوات موقع شهادة التطعيم من خلال تطبيق توكلنا واليكم الخطوات كالآتي: أولا يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة بالمملكة السعودية ثم الضغط على خدمة تقديم طلب اعتماد اللقاح داخل المملكة السعودية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على قرار التعليمات بأعلى الصفحة ثم تقوم بتحديد التالي.

تبدأ ب تحديد الهوية الشخصية لمقدم الطلب وهل هو مواطن سعودي أو مقيم وبالتالي في حالة إذا كان الشخص المقيم يجب عليه إضافة رقم الإقامة وتاريخ انتهاء انتهائها بالتاريخ الهجري.

أما في حالة إذا كان سعودي الجنسية يكون ب إضافة رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري. طريقة تسجيل اللقاحات إلكترونيا للمقيمين أكدت الوزارة أن الأشخاص الذين ليس لديهم هوية وطنية أو هوية مقيم وينتظرون الدخول إلى المملكة السعودية يجب عليهم التسجيل تسجيل لقاء إلكترونية لـ من خلال بوابة مقيم عبر الانترنت واضافة الاسم باللغة العربية والانجليزية وكذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ثم يحدد نوع اللقاح الذي تحصل عليه الحصول على الجرعة الأولى والثانية. ما أهمية وجود صورة من جواز السفر وتشمل أيضا شهادة التطعيمات وأن يكون الملفات بصيغة pdf وبالتالي لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا بايت. بعد ذلك تقوم بالضغط على تحمل مسئولية الجميع البيانات ثم الضغط على معالجة الطلب وسوف يستغرق الطلب خمس أيام. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا للمسافرين بالمملكة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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