نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكافل .. كيفية معرفة توقيت توزيع الـ33 ألف حقيبة على الطلبة في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكافل .. أعلنت مؤسسة تكافل السعودية التي تعمل في قطاع الأعمال التي لا تهدف للربح، عن مبادرة لتوزيع 33 ألف حقيبة على الطلبة والطالبات في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتسعى المبادرة إلى توفير احتياجات الكثير من الطلبة وأن الـ33 ألف هم دفعة أولى وهناك دفعات أخرى للمحافظات الأخرى بأضعاف هذا الرقم.

وتصدرت كلمة تكافل محركات البحث نظرًا لوجود الكثيرين في السعودية ممن يهتمون بالأمر ويتبعونه عن كثب، وهناك مبادرات أخرى لمؤسسة تكافل السعودية منها، مبادرة وجبتي، كسوتي، الإعانة المالية، التمكين الرقمي، التدريب، جائزة التفوق، معرفة بلا حدود، الحج، الدروس الخصوصية، التجسير، مرشدي وكذلك استشرني.

كيفية معرفة توقيت توزيع الـ33 ألف حقيبة على الطلبة في الرياض

يمكن من خلال متابعة الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل معرفة توقيت توزيع الـ33 ألف حقيبة، ويمكن الدخول على رابط الموقع بالطريقة التالية،

افتح محرك البحث جوجل

اكتب مؤسسة تكافل السعودية

انقر على رابط الموقع وتفقده لمعرفة جديد الأخبار ومعرفة موعد توزيع الحقائب.

اهداف المبادرة الجديد من المؤسسة الخيرية في السعودية

تشجيع الطلبة والطالبات على التعليم.

تقديم كل ما يحتاجونه الطلبة لتحقيق الإبداع والتميز لأنفسهم والمملكة.

التعاون ضمن آليات إنجاح المبادرة مع سابك وجرير

أعلنت المؤسسة أن المبادرة تأتي بالتعاون مع شركة مكتبة جرير وأيضا شركة سابك.

وفي الوقت نفسه تعد شركة مكتبة جرير من أكبر العاملين في بيع المواد الدراسية في السعودية بالتجزئة.

من هم الطلبة المنتفعين بالمبادرة؟

طلبة المرحلة الابتدائية بنين وبنات، ويأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة التعليمية في الرياض.

طريقة التواصل مع أمانة مؤسسة تكافل

يمكن في التواصل مع المؤسسة بأكثر من طريقة، من خلال الموقع حسب الطريقة الموضحة سلفًا، واختبار تبويب التواصل معنا.

وفي الوقت نفسه يمكن التواصل مع المؤسسة عن طريق الرقم التالية وهو:

920033951 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

وهناك أيضا البريد الالكتروني وهو: [email protected]

وفي الوقت نفسه يمكن التوجه لمقر المؤسسة وفيما يلي العناوين:

حي الياسمين بالقرب من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سلمان وينصح بالتواصل بالهاتف قبل الذهاب للمقر لمعرفة اوقات العمل.