إجراءات الحصول علي قرض شخصي للأرامل والمطلقات من كنف بالمملكة حرصا من الدولة على ضمان حياة كريمة للمواطنين، والأرامل والمطلقات محتاجين للدعم والمساعدة، ثم استحدثت الدولة مخصصات لهم، من خلال المؤسسات الوطنية المختلفة، لإعالتهم على ظروف المعيشة، وبالرغم من العديد من التسهيلات البنكية، سنتكلم على قرض كنف، وطريقة التسجيل، ومميزات الحصول عليه، ثم المبالغ المالية التي ممكن الحصول عليها من التمويل، وتبنى بنك التنمية الاجتماعية السعودي مبادرة، في شكل قرض بعنوان «كنف»، لإعانتهن على الحياة ومصاعبها بدون عائل، والقرض بدون فوائد، وأقساط ميسرة ومدة سداد تناسب الحالة الاجتماعية للمطلقات والأرامل، ثم فترة سداد تصل إلى ستون شهرا، وفى هذا التقرير سنتعرف على جميع ما يخص قرض كنف للأرامل والمطلقات، من بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

إجراءات الحصول علي قرض شخصي للأرامل والمطلقات من كنف بالمملكة

لان القرض نوع من أنواع التمويلات الحكومية، التي وضعتها الدولة لدعم المرأة، من الضغوط الاجتماعية والمادية، ومن ثم يتميز القرض:

الحصول على القرض إلكترونيا، مع استخدام الهوية الشخصية. التمويل بدون فائدة. فترة سداد تصل إلى ستون شهرا. يصل مبلغ التمويل إلي ثلاثون ألف ريال سعودي.

ما هي طريقة تسديد قرض كنف ؟ وطريقة التواصل مع البنك

من خدمة السداد الآلي لبنك التنمية الاجتماعية. عن طريق الرقم 058 لبنك التنمية. عن طريق الموقع الإلكتروني. من خلال الصراف الآلي. الموظفات في القطاع الحكومية يقتطع منها كل شهر. التواصل مع البنك عن طريق الموقع. رقم البنك 920008002 . البريد الإلكتروني. من خلال الخط الساخن 199099 للتواصل مع خدمة العملاء.

من تستطيع التقديم لهذا القرض

أن تكون المرأة سعودية الجنسية. وأيضا تستحق المرأة الأرملة أو المطلقة قرض كنف. وكافة العاملات من الأرامل والمطلقات في القطاعين الخاص والحكومي. جميع المتقاعدات من الأرامل والمطلقات في القطاعين. العاملات من الأرامل والمطلقات من ربات المنازل.

شروط قرض كنف للمطلقات والأرامل

لايقل العمر عن خمس وعشرون عاما، ولا يزيد عن خمس وخمسون سنة. أن تكون موظفة في القطاع العام بالمملكة. وتكون على راس العمل عند طلب القرض. إذا كانت ربة منزل يجب وجود كفيل. يجب أن يكون الكفيل موظف حكومي وعلى راس العمل. لا يزيد الدخل الشهري عن عشرة الآف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في قرض كنف

صوره من الهوية الشخصية. كشف حساب من البنك قبل ثلاثة اشهر قبل التقديم. رقم الحساب البنكي، ورقم الايبان للحساب البنكي وتصديقه من البنك. العنوان الوطني للمتقدمة. صورة من هوية الكفيل لغير العاملة. نموذج 104 التي تعمل في القطاع الحكومي. ثم نموذج 105 لمن تعمل في القطاع الخاص. تصريح بياناتي ساري المفعول من وزارة الداخلية. ثم رقم الجوال المسجل في منصة ابشر.

خطوات التقديم على قرض كنف للأرامل والمطلقات