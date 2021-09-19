خطوات تقديم منح الأراضي المجانية 1443 وشروط التقديم

خطوات التقديم في منح الأراضي المجانية 1443 وشروط التقديم؛ قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن فتح باب التقديم لمِنح الأراضي المجانية 1443 من خلال سكني؛ لذلك يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط مِنح الأراضي المجانية للتقديم والحصول عليها، ولكن لابد من معرفة شروط التقديم التي وضعتها الوزارة، وفيما يلي نقدم لكم طريقة التقديم في مِنح الأراضي المجانية وشروط ورابط التقديم.

خطوات التقديم في منح الأراضي المجانية 1443

يمكن التقديم على مِنح الأراضي المجانية عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط منصة سكني. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور . كتابة تاريخ الميلاد ورقم الهوية. النقر على التقديم على منح الأراضي المجانية. ثم النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. اختيار نوع السكن الحالي ثم يتم الانتظار التحقق من استحقاق الاستفادة من المنحة. استكمال التسجيل بكتابة كافة البيانات والإجابة على الأسئلة المطروحة. عند الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسالة بالتهنئة على الحصول على الدعم السكني. أما في حالة عدم الموافقة على الطلب يتم إرسال رسالة بالرفض لعدم انطباق شروط الاستحقاق.

شروط الحصول على منح أراضي الديوان الملكي 1443

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة الإسكان يجب توافرها في المتقدمين لمنح الأراضي المجانية 1443 وتتمثل هذه الشروط في :

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

كما يمكن أن تقدم المطلقة والأرملة للمنحة ولكن يجب ألا يزيد عمرها عن 25 عام.

ولكن باستثناء الأرملة والمطلقة التي تعول أبنائها ومضى على طلاقها عامين أو الأم الغير سعودية وتعول أبنائها.

يجب أيضاً أن تكون الأسرة المقدمة على المنجة سعودية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة في السعودية.

ألا يكون المتقدم قام بالتقدم على دعم سكني أخر سواء خاص أو حكومي.

أن تكون الأسرة لا تملك سكن مناسب في أخر خمس سنوات من وقت تقديم الطلب.

لابد من الالتزام بجميع الشروط من وقت تقديم الطلب وحتى وقت الحصول على الدعم.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات التقديم في منح الأراضي المجانية 1443 وشروط التقديم؛ وتعرفنا أيضاً على شروط الحصول على منح أراضي الديوان الملكي 1443.