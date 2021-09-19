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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية وشروطه يقدم الصندوق التنمية العقارية الكثير من الخدمات لفئات كثيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويعد الصندوق من اكبر وأضخم المؤسسات السعودية التي تهتم بالأفراد والشركات من اجل أنشاء مباني ومجتمعات سكنية علي احدث طراز وتصاميم متطورة في جميع أنحاء المملكة، ويعد الصندوق العقاري هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي يتيح صرف القروض لشراء وحدة سكنية جاهزة أو شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء أو تمويل برهن العقار،كما أن الصندوق مسئول عن مهمة توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان في مختلف أرجاء المملكة، وينتشر العديد من مكاتب الصندوق العقاري والذي يصل إلى أكثر من 40 مكتب موزعة ب مناطق بكافة المملكة العربية السعودية لكي تغطي خدماته كل المحافظات والمدن والمراكز، ويمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية.

خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها لكل من أراد التسجيل في صندوق التنمية العقارية، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي بصندوق التنمية العقاري. قم بالنقر علي أيقونة تسجيل. على المتقدم كتابة جميع البيانات المطلوب بشكل صحيح وبكل دقة. ومن ضمن المعلومات المدخلة بيانات عن الوظيفة الخاصة بالمتقدم والدخل الشهري. قم بالنقر على أيقونة التالي. و أخيرا يقوم الشخص المقترض بتفعيل الحساب من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف الجوال.

شروط صندوق التنمية العقارية

هناك مجموعة من الشروط قام صندوق التنمية العقارية بوضعها والزم مقدم طلب باستيفائها حتي يتمكن من الحصول على القرض، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي:

يشترط أن يقدم العميل طلب يحتوى على الاسم والعنوان والوظيفة وبيانات الراتب والممتلكات. يلزم وجود صورة واضحة من صكوك الممتلكات للشخص المقترض. أن يقوم المتقدم بتقديم صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ويشترط أن تكون سارية. يشترط تقديم الطلب إلى احد فروع مكاتب صندوق التنمية العقارية. قم بإرفاق جميع الأوراق والصورة الخاصة بالمشروع للحصول على قرض التمويل. لابد من وجود صورة ضوئية من وثيقة موافقة البلدية على إنشاء المشروع.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الطلب

سمح صندوق التنمية العقارية الاستعلام برقم الطلب عن طريق شبكة الأنترنت، وذلك من خلال الخطوات الأتية:

أن يقوم المستعلم برقم الطلب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية. على المستعلم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. يقوم الشخص المستعلم برقم الطلب بالضغط على أمر خدمات المواطنين. على المستعلم اختيار خدمة اعرف دورك. قم بإدخال رقم الطلب. عليك بالنقر على كلمة “بحث”. وأخيرا سوف تنقل فورا إلى المعلومات الخاصة بطلب قرض التمويل.

رقم صندوق التنمية العقاري

إن صندوق التنمية العقارية هو صندوق غير ربحي تنموي، أنشئ بموجب المرسوم السعوديّ الملكي والذي قد صدر في تاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1394 هجرية/ 1975ميلادية، ويرجع الهدف من إنشاء ذلك الصندوق إلى إقامة المشاريع العقارية سواء للأغراض التجارية أو الاستعمالات الشخصية، إلى جانب تقديم القروض للمؤسسات والأفراد، وتتولى إدارة ذلك الصندوق لجنة مختصة، ويقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد أعضائها وتسمية هؤلاء الأعضاء وتسمية رئيس تلك اللجنة، وهذا وفقاً لاقتراح يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني، وهناك ممثلون عن مصلحة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية، والهيئة المركزية للتخطيط ينضمون إلى عضويته.

والجدير بالذكر أنه يمكن مخاطبة لجنة التظلمات أو رفع تظلم لمعالي وزير الإسكان عبر تقديم خطاب لأقرب فرع لديك لوزارة الإسكان، كمان أن يحق للصندوق العقاري إلغاء أي طلب تمويل نتيجة أخطاء بالبيانات أو عدم أكمال ألأوراق المطلوب للحصول على القرض.