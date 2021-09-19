نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الحصول على مستحقات «ساند» في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول على مستحقات «ساند»، يحتاج العاطلين عن العمل لمعرفتها، وذلك من أجل الحصول على إعانة شهرية من الحكومة السعودية، حيث إن المملكة العربية السعودية قامت بإطلاق هذا البرنامج لمساعدة هؤلاء الأشخاص، حيث أن نظام ساند برنامج ساند هو برنامج أو مبادرة تكافلية أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية، كما يهدف برنامج ساند إلى توفير إعانة مادية شهرية لمدة أثنى عشر شهرًا من أجل سد فجوة الدخل والعمل من توفير حياة كريمة للمواطن السعودي في كافة مجالاته وأنشطته الحياتية، كما يهدف إلي تحقيق الحماية الاجتماعية بالنسبة للمواطن السعودي الذي فقد عمله، كما يمكن التعرف علي الحالات التي حددتها التأمينات الاجتماعية لإيقاف صرف ساند 2021.



خطوات الحصول على مستحقات ساند في المملكة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات التقديم للحصول على مستحقات التعطل عن العمل “ساند”، وجاءت الخطوات علي النحو التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتأمينات العاملين بالقطاعين الخاص والعام بالمملكة العربية السعودية. ثم يتم كتابة اسم المستخدم الخاص بك في الخانة المخصص له. قم بكتابة رمز الدخول الخاص بك (كلمة السر) في الخانة المخصصة لها. ثم اختر من الصفحة الرئيسية خيار تقديم طلب الاستحقاق. اكتب رقم الآبيان في الخانة المخصصة له في نموذج طلب تقديم الاستحقاق. وأخيرا ارفع الطلب وانتظر نتيجة الهيئة العامة لتأمينات العاملين بالمملكة، سواء أكانت إجابتهم بالرفض أو بالقبول.

شروط الحصول على مستحقات ساند

في حالة ما إذا قمت ببداية الاشتراك في هذا البرنامج سيطلب منك القائمون على البرنامج من التقدم لإثبات أحقتيك وأهليتك للحصول على الإعانة المادية الخاصة ببرنامج التكافل الاجتماعي ساند، ومن خلال ما يلي سوف نتعرف على شروط التسجيل في برنامج ساند:

يجب أن يكون سعودي الجنسية. ثم يشترط أن يكون سن المتقدم أقل من ستين عام. يجب أن يتجاوز المتقدم مدة العمل التي تم النص عليها في القانون. ثم يجب على المتقدم ألا يكون له أي دخل من أي جهة أخرى. يجب على الشخص المتقدم الالتزام بتعليمات الوزارة التي تمليها عليه. لا بد أن يكون المتقدم قد تعرض للفصل بسبب شخص له. ثم يشترط قدرة المشترك على العمل وألا يكون سبب إقالته هو أمراض مزمنة كأمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي أو إعاقة عقلية أو جسدية فيجب أن يكون المتقدم سليمًا معافى.

المبلغ الذي يحصل عليه المقبول في برنامج ساند

هذا النظام التكافلي يعطي للفرد السعودي المتعطل للعمل بسبب ظروفه الخاصة أو بسبب ظروف جائحة الكورونا يأخذ المقبول في برنامج ساند التكافلي إعانته على صورتين:

الصورة الأولى: وهي أن يحصل على مبلغ أقصاه تسعة آلاف ريال سعودي في الأشهر الثلاثة الأولى والأكثر شيوعًا هو حصوله على ثلاثة آلاف وستمائة ريال سعودي في الأشهر الثلاثة الأولى بواقع 60 بالمائة من إجمالي راتبه.

ثم في الدفعة الثانية: فيحصل المقبول على مبلغ النصف إن كان يحصل على مبلغ التسعة آلاف ريال في الأشهر الثلاثة الأولى أي ما يوازي أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.