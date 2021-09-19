بأقل راتب تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بالتقسيط المرن

بأقل راتب شهري حيث يبدأ من 2000 ريال سعودي وذلك من أجل الحصول على تمويل إمكان الميسر التابع إلى مصرف الراجحي السعودي الذي قد أتاح التمويل لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير في جميع البنوك السعودية بشرط توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل ويتم التقديم الإلكتروني عبر موقع إمكان للتمويل أو تطبيق الجوال التابع له للحصول على عرض تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة أي بالتقسيط المرن عبر شركة إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي عام ١٤٤٣ هجرياً.

الضوابط والأحكام والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان الآن

يحتاج التمويل الميسر عبر رابط شركة إمكان للتمويل بالمملكة بتوفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومنها توفير راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال بشرط توفير كافة الشروط كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

كذلك يطلب التمويل الميسر توفير تقرير سمه السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم السعودي عند التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان.

فتح حساب جديد عان ١٤٤٣ هجرياً لدى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام على الأقل للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة