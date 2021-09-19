نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول تكافل الخيرية طلاب وطالبات 1443 تكافل المدارس takaful.org.sa في المقال التالي

تسجيل دخول تكافل الخيرية طلاب وطالبات 1443، حيث تعتبر مؤسسة تكافل الخيرية هي أحد المنصات الخاصة بالطلاب والطالبات من خلالها يتم العمل علي تطوير وتحسين العملية التعليمية، والعمل علي تشجيع جميع الطلاب علي الحضور للمدارس، بالإضافة الي دعم جميع الطلاب والطالبات الأقل دخلاً بجميع مدارس المملكة سوءا كان هذا الدعم دعماً مادياً أو معنوياً، وتحتوي منصة تكافل الخيرية الكثير من المشاريع الخيرية التي تندرج ضمن نشاطات المؤسسة والتي يتم تقديمها مجاناً للجميع مثل تقديم إعانات مالية وكسوتي والتمكين الرقمي والدروس الخصوصية وغيرها من برامج الدعم، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل في تكافل الخيرية وتوفير رابط تسجيل دخول تكافل الخيرية طلاب وطالبات. تسجيل دخول تكافل الخيرية طلاب وطالبات تمكّن منصة تكاف جميع الطلاب والطلاب داخل المملكة العربية السعودية علي تسجيل الدخول بالموقع وإنشاء حساب جديد بتكافل الخيرية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية والتي تتم بالخطوات الأتية: يبدأ التسجيل بالدخول علي موقع تكافل الخيرية.

ثم التوجه للضغط على تبويب “تسجيل طالب جديد”.

يجب أن يتم ملء نموذج التسجيل من خلال البيانات المطلوبة والتي تخص رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الشخصي الخاص بولي الأمر كل طالب.

يجب تسجيل رمز التحقق الخاص بالموقع، ثم الضغط على كلمة “استكمال”، ثم إدخال الرمز الذي يتم إرساله علي الجوال، وفي حالة عدم وصول رسالة التفعيل علي الجوال فيجب علي كل شخص أن يقوم بمراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها وتخص الطالب، وعند التأكد من التسجيل الصحيح فيجب الذهاب الي المدرسة، والتأكد من الرقم الخاص بالجوال والذي تم تسجيله بالمؤسسة.

يتم إدخال الرمز والضغط علي متابعة.

يجب تسجيل بيانات الطالب مثل رقم الهوية الوطنية والاسم الشخصي والجنس ورقم الجوال ولي الأمر، مع تسجيل اسم المستخدم الجديد ورمز المرور الجديد بالإضافة الي تسجيل البريد الإلكتروني. شروط الحصول علي مساعدة مؤسسة تكافل الخيرية يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالتسجيل سعودي الجنسية.

لابد وأن تكون المدرسة التي يدرس بها الطالب من ضمن قوائم مساعدات المؤسسة.

يحب أن لا يكون الشخص من المنضمين لصفوف محو الأمية .

يشترط أن لا يكون المستفيد من طلاب الصف الثالث الثانوي. الوسوم عمر شويل - جدة تسجيل دخول تكافل الخيرية طلاب وطالبات 1443 تكافل المدارس takaful.org.sa - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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