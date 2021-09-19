نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتتاب اسهم stc السعر النهائي لاكتتاب أسهم solutions by stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكتتاب اسهم stc فقد تم الإعلان عن انطلاق الشركة العربية المتخصصة بمجال خدمات الإنترنت والاتصالات والتي سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء والذي يوافق يوم 21 سبتمبر من الشهر الحالي، وقد تم الإعلان عن أنه تم الإعداد من أجل تخصيص 2,400,000 سهم عادي وهو ما يمثل نسبة 10% من الإجمالي العام للأسهم كحد أقسي، والتي تم طرحها من أجل لجميع الأفراد بغرض الاكتتاب العام للمكتتبين وذلك من الأفراد المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثير من المواطنين عن السعر النهائي الخاص بالاكتتاب لأسهم stc وهو ما سنقوم بتوضيحه في التفاصيل القادمة.

سعر اكتتاب اسهم stc

تم الإعلان عن تحديد السعر النهائي الخاص لطرح هذه الأسهم عند سعر 151 ريالاً كقيمة نقدية عن السهم الواحد، وهو ما يعني بلوغ القيمة السوقية لشركة stc إلى مبلغ 18.1 مليار ريال، وقد كانت شركة stc قد أعلنت من قبل من خلال موقعها الرسمي عن أن فترة الاكتتاب التي تخص المؤسسات قد انتهت بنسبة تغطية تزيد عن الحد الذي تم استهدافه 130 ضعفاً، فقد وصلت القيمة الإجمالية التي تخص اكتتاب المؤسسات المتواجدة داخل المملكة الي مبلغ 471 مليار ريال.

ومن الجدير بالذكر أن شركة stc تخص المستشارين الماليين المعروفة باسم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بالإضافة الي شركة مورغان ستانلي السعودية، وبعض الشركات الأخري مثل شركة الأهلي المالية بالمملكة، والتي قد أعلنت انتهاء إتمام السجل الخاص بالأوامر لجميع المؤسسات بشكل جيد والعمل علي تحديد السعر النهائي الخاص بالأسهم التي تم جدولتها للاكتتاب العام.

وقد تم التأكيد من جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار stc السيد عليان بن محمد الوتيد، أن الاكتتاب الخاص بأسهم stc سوف يعمل علي إجراء نقلة كبيرة تعمل من خلالها علي دعم الشركات التي تعمل بالمجال الخاص بقطاع الاتصالات ومجال عمل تقنية المعلومات، نظراً لان هذه الشركات تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة حتي عام 2030، فمجال العمل علي الاستثمار بمجال التقنية يعد من الأولويات الهامة لدعم التنمية بعدد كبير من مجالات العمل داخل المملكة العربية السعودية.