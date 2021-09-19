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عمر شويل - جدة كم باقي على نهاية الترم الأول 1443 في السعودية، من أهم الأسئلة التي يبحث عنها جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث بدء الطلاب في الفترة الماضية في الدراسة الفصل الدراسي الأول، حيث يتكون هذا العام من ثلاثة فصول دراسية، وتم تقسيم العام إلى ثلاثة فصول، حتى يتم تقسيم الاختبارات على ثلاثة اختبارات، من أجل التسهيل على الطلاب، واليوم سوف نتحدث معكم عن موعد انتهاء الترم الأول للعام الدراسي الحالي في المملكة.

الترم الأول 1443 في السعودية

من الجدير بالذكر أن بداية العام الدراسي كان في يوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم 1443ه‍، والموافق يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستمر هذا الفصل الدراسي حتى 90 يوم متتابعين، وسوف يكون آخر يوم في دراسة الفصل الدراسي الأول هو الخميس 20 ربيع الآخر، الموافق 25 من شهر نوفمبر القادم، ومن الجدير بالذكر أنه تم العودة إلى الدراسة الحضورية مرة أخرى، بعد التأكد من حصول الطلاب على لقاح ضد فيروس كورونا.

يعد الفصل الدراسي الأول من أهم الفصول الدراسية، لأنه بداية العام الدراسي، والتي من خلاله يتعرف الطلاب على المناهج الدراسية ومواعيد الدراسة والإجازات، وبدء جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية في الذهاب إلى المدارس في نهاية شهر أغسطس الماضي، وكما ذكرنا أنه يتم الدراسة الفصل الدراسي الواحد حوالى ثلاثة أشهر متتاليين، وبذلك فإنه باق على إجازة الفصل الدراسي الأول 77 يوماً.

بداية الدراسة للطلاب للفصل الثاني 1443 في المملكة

وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم أن إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول سوف تكون 10 أيام، وبعدها يبدأ الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر أن يبدأ في اليوم الأول من شهر جمادى الأولى الموافق 5 من شهر ديسمبر 2021 م، ومن الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الأول يضم إجازتين أسبوع مطولة.