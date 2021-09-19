إجازات العام الدراسي في النظام الجديد 1443 في السعودية، من الأمور الهامة التي يبحث عنها الطلاب في جميع المراحل الدراسية، حيث بدأ الطلاب في العودة إلى الدراسة الحضورية في المدارس مرة أخرى، لذلك يرغبون في معرفة أيام الإجازات المتفرقة في العام الدراسي الحالي، ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي في المملكة يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، حيث تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، وأصبح نظاماً مختلفاً تماماً في عدد الحصص مدة العام الدراسي، وجاء هذا القرار لكي يستفيد الطلاب من النظام التعليمي بشكل كبير، وتطوير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، واليوم سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بإجازات العام الدراسي الحالي.

نظام الدراسة الجديد في السعودية

قامت وزارة التعليم السعودية بتطبيق النظام التعليمي الجديد من بداية العام الدراسي الجاري، ووفقاً لما أعلنت عنه الوزارة أن هذا النظام من ضمن مراحل تطوير التعليم تحقيقا لأهداف رؤية التعليم في المملكة العربية السعودية في عام 2030، ومن أهم مميزات النظام الجديد هو إضافة عدد من المواد الدراسية الجديدة، والتي تهدف إلى تطوير المهارات والقدرات لدى الطلاب، كما تم ترحيل عدد من المواد إلى صفوف دراسية أخرى، مع العلم أن النظام الجديد تم تطبيقه على المرحلة الابتدائية و المتوسطة، والصف الأول الثانوي فقط.

تختلف الإجازات الخاصة بالعام الدراسي الجاري، وفقاً للعام الدراسي، كما تختلف عن السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الإجازات حوالى 12 إجازة، وفيما يلي إجازات العام الدراسي في النظام الجديد الحالي بالتفصيل:-