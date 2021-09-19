طريقة استخراج وثيقة العمل الحر للتسجيل في برنامج ريف من أهم الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين داخل المملكة وخاصة من الذين يريدون التقديم على الدعم المالي في برنامج ريف، وهي وثيقة خاصة بأصحاب الأعمال الحرة وتُمنح وثيقة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهي وثيقة أساسية للحصول على دعم برنامج ريف وفي السطور المقبلة سوف نوضح طريقة الاستخراج.

طريقة استخراج وثيقة العمل الحر للتسجيل في برنامج ريف

لا يمكن التسجيل في دعم برنامج ريف إلا بعد استخراج وثيقة العمل الحر ويمكن استخراجها على النحو الآتي:

أولًا قم بزيارة موقع بوابة العمل الحر.

ثانيًا قم بالنقر على سجل معنا.

ثالثًا ابدأ في تعبئة البيانات رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وكلمة والمرور والفئة اختر خدمات متخصصة.

ثم النقر على إنشاء الحساب سوف يرسل لك رسالة نصية على الجوال بها كود التفعيل، قم بإدخاله بالمكان المخصص لإتمام عملية التسجيل.

قم بالإجابة على الأسئلة التي تظهر لك ثم أعد توثيق رقم الهوية والجوال.

ثم أكمل بيانات نشاط العمل الحر الخاص بك ثم اختر تخصصك الدقيق ثم اختر إصدار وثيقة العمل الحر.

مزايا وثيقة العمل الحر لدعم ريف

تستطيع فتح حساب تجاري مخصص لفئة العمل الحر.

بإمكانك الاستفادة من قرض نفاذ لتمويل العمل الحر المقدم من بنك التسليف.

بإمكانك الاستفادة من الاشتراك بالتأمين الاجتماعي اختياريًا.

توفر حلول دفع رقمية لحامل وثيقة العمل الحر.

سهولة التسويق لحاملي الوثيقة. وفتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط.

طريقة التقديم على دعم ريف المالي

قم بزيارة موقع ريف.

النقر على إنشاء حساب جديد تنتقل لصفحة كتابة البيانات الشخصية وبيانات التواصل.

ثم النقر على أيقونة التسجيل ويتم إرسال كود التفعيل لك عبر الهاتف الجوال.

اختر النشاط الذي تمارسه وقطاع القيمة المضافة.

بعد الموافقة على الطلب سوف تنزل الدفعة لك بشكل شهري منتظم.

شروط التسجيل في برنامج ريف

الحصول على وثيقة العمل الحر.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

أن يكون المستفيد ممتهن لأحد المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج.

يكون من سكان المنطقة المشمولة بالدعم.

ألا يكون موظف حكومي أو قطاع خاص.

عدم تجاوز الدخل الشهري له 6000 ريال.

لا يتجاوز الدعم المالي المقدم له 54 ألف ريال.

لابد من تقديم ما يُثبت مزاولة المهنة.

يكون له حساب بنكي ومسجل على منصة ريف.

رفع طلب الدعم على ريف.

ما الذي يؤهلك للحصول على وثيقة العمل الحر