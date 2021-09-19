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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في برنامج دعم الاسر الريفيه المنتجه من الخدمات التي يسعى الكثيرين للحصول عليها، فبرنامج ريف أحد برامج التنمية الريفية التي أطلقتها المملكة وفقًا لرؤية 2030 لتنمية وتحسين القطاع الريفي للعمل على رفع حياة المزارعين والارتقاء بهم ولرفع إنتاجية صغار المزارعين والارتقاء بهم والتحسين من مستوى المعيشة.

شروط التسجيل في برنامج دعم الاسر الريفيه المنتجه

يمكن التسجيل في برنامج ريف الزراعي للدعم المالي بالشروط على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل أحد بطاقات التنقل في المملكة.

أن يكون ممتهن لأحد المهن الزراعية التي يشملها البرنامج.

أن يكون من سكان المناطق التي يشملها دعم ريف.

ألا يكون المستفيد موظف بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من دعم ريف 6000 ريال.

لابد من الالتزام بكافة الشروط الصحية التي يحددها البرنامج.

لابد من إثبات مزاولة المهنة الزراعية.

لا يتجاوز مبلغ الدعم 54 ألف ريال بشكل كلي.

يكون لدي المتقدم حساب بنكي نشط وأن يكون مسجل على منصة ريف الرقمية.

استكمال البيانات الشخصية على المنصة وتقديم وثيقة العمل الحر على المنصة.

إرسال الطلب.

التسجيل في برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة

يمكن لكافة المستفيدين التسجيل في بوابة ريف الرقمية بالخطوات على النحو الآتي:

الولوج لمنصة ريف.

النقر على إنشاء حساب جديد تنتقل لصحفة كتابة البيانات الشخصية وبيانات الاتصال.

ثم النقر على كلمة التسجيل تصلك رسالة بها كود التأكيد عبر الجوال.

لدعم الأسر الريفية المنتجة ادخل لحسابك على المنصة واختر قطاع القيمة المضافة ثم اختر النشاط الزراعي الذي تمارسه.

بعد التأكد من صحة ودقة البيانات الخاصة بك يبدأ نزول الدعم شهريًا بشكل منتظم.

كم مبلغ دعم ريف ؟

يتم احتساب مبلغ دعم الأسر المنتجة القيمة المضافة بنسبة 10% من رأس المال المعتمد على البيانات المسجلة بالطلب من قيمة رأس مال المشروع بحد أقصى 54 ألف ريال بالعام فتكون قيمة الحد الأعلى 4500 ريال.

موعد دراسة الأهلية

تتم دراسة الأهلية في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

ما الأنشطة المدعومة للأسر المنتجة

تشمل الأنشطة منتجات السمن والقشدة وإنتاج الأسماك المالحة وتعبئة وتغليف العسل ومواد التجميل والشموع والرومان ودبس الرومان وصناعة القهوة وتجهيز البهارات وتجفيف النباتات.